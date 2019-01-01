Accélérer la croissance grâce à des solutions dimensionnées pour les exigences et l'envergure des entreprises globales

En moins de dix ans, Octopus Energy est passée du statut de start-up disruptive à celui de premier fournisseur d’énergie du Royaume-Uni, proposant une énergie plus verte et plus abordable à 11 millions de clients dans 27 pays.

Cette ascension fulgurante s’appuie sur une culture résolument axée sur le client final et sur une infrastructure technologique de pointe. Celle-ci intègre désormais le moteur de paiement de GoCardless, qui fournit à Octopus une plateforme globale centralisée, réduit les coûts de transaction, simplifie les opérations et offre un haut niveau d’automatisation ainsi qu’un contrôle précis de l’expérience client.

L’une des plus grandes migrations de prélèvements automatiques jamais réalisées au Royaume‑Uni

La collaboration avec GoCardless a débuté lors du rachat de Bulb par Octopus en 2022, et elle se développe depuis avec constance et ambition.

Au fil du temps, Octopus et GoCardless ont su repousser les limites de l’excellence opérationnelle et de l’expérience client, grâce à l’automatisation des paiements à grande échelle et à la preuve qu’un paiement de facture peut devenir un moment satisfaisant pour le client.

Parmi les succès récents, GoCardless a accompagné Octopus dans la mise en place d’un processus permettant aux clients de récupérer leurs crédits de compte plus vite que jamais. Les équipes ont mené ensemble l’une des plus vastes migrations de prélèvements automatiques du pays, transférant 5,5 millions de comptes et 12 milliards de livres de paiements annuels vers la plateforme GoCardless.

Les remboursements, autrefois soumis à un délai pouvant atteindre cinq jours ouvrables, parviennent aujourd’hui aux clients en un à deux jours — un délai inégalé parmi les grands fournisseurs d’énergie — grâce à GoCardless qui assure une circulation des transactions plus fluide, limitant les retards et réduisant la charge administrative. Un client qui demande un remboursement via l’application Octopus le lundi peut désormais recevoir ses fonds avant midi le mercredi. Environ 70 % des remboursements sont déjà traités de cette manière, soit près de 30 000 par semaine.

Déplacer 12 milliards de livres de paiements sans aucune interruption relève d’un véritable exploit technique. C’est une nouvelle étape dans l’utilisation de la technologie pour rendre l’énergie plus juste et plus rapide pour les clients.

- Greg Jackson, fondateur et PDG d’Octopus Energy.

Transformer la croissance de l’entreprise en mesure concrète

Depuis la migration, GoCardless gère plus d’un milliard de livres de transactions mensuelles pour Octopus au Royaume‑Uni, ainsi que les paiements de plus de 8 millions de clients finaux à travers six programmes de paiement. Le temps ainsi libéré permet aux équipes d’Octopus de se consacrer pleinement à l’accompagnement des clients sur les sujets qui comptent vraiment.

Dans d’autres domaines, la puissance de l’écosystème GoCardless a permis à Octopus de transformer son envergure opérationnelle en un véritable moteur de valeur.

Parmi les principaux résultats : 48 millions de livres de paiements échoués récupérés en un an grâce à Success+, une technologie intelligente fondée sur l’apprentissage automatique qui relance les paiements au moment optimal. Point clé pour l’expérience client et la conformité, les réglages précis de cette fonctionnalité permettent à Octopus d’exclure les payeurs vulnérables des relances de prélèvement répétées.

Sur le plan opérationnel, un contrat unique couvrant le Royaume-Uni, l’UE et la Nouvelle-Zélande a permis d’harmoniser le traitement des paiements à l’échelle mondiale, réduisant nettement les coûts de transaction et les efforts de gestion.

GoCardless s’est révélé un partenaire clé au fil de notre expansion. Il s’agit d’une plateforme robuste, pensée pour soutenir la croissance.

- Mario Lupori, directeur commercial d’Octopus Energy

Conçu pour l’évolutivité, prêt pour l’avenir

L’infrastructure de paiement moderne d’Octopus s’apprête à devenir un pilier stratégique de son expansion internationale, dans un contexte d’accélération de la transition énergétique mondiale.

Qu’il s’agisse de suivre la croissance rapide de la société ou de soutenir des innovations axées sur le client final — tarification intelligente, facturation flexible, gestion énergétique en temps réel — les systèmes de paiement de GoCardless sont conçus pour évoluer à grande échelle et préparer l’avenir.