Paiements : attention aux coûts cachés

Encaisser vous coûte plus cher qu’il n’y paraît. Voici pourquoi.

La plupart des entreprises sous-estiment le vrai coût de leurs paiements. Les frais de transaction ne forment que la partie émergée de l’iceberg. Pour réduire le coût total de possession (Total cost of ownership - TCO) de vos paiements et en maximiser le retour sur investissement (Return on investment - ROI), vous devez comprendre ce qui se passe sous la surface.

En évaluant le coût total des paiements, il est normal de se focaliser sur les frais de transaction qui demeurent les plus visibles et les plus mesurables. Mais qu’en est-il des coûts cachés ? À mesure que votre entreprise grandit, ces coûts évoluent également.

Pour connaître le vrai coût de votre solution de paiement existante, vous devez prendre en compte tout problème lié aux paiements qui pourrait nuire à votre rentabilité.

1. Gestion manuelle

Gérer vos paiements implique de nombreuses tâches manuelles ? Vous mobilisez sans doute beaucoup de ressources humaines en interne, sans compter le temps perdu à traiter vos encaissements. Or, le temps, c’est de l’argent. Si vous acceptez encore les paiements par chèque (en 2020, la France a représenté 85 % de tous les chèques émis dans l’UE), vos coûts seront encore plus élevés.

2. Recrutement et formation

Si vous gérez vos paiements en interne, vous devez prendre en compte les coûts initiaux d'embauche et de formation du personnel, mais aussi de recrutement en cas de départ et de re-formation lorsque vos processus changent (nouvelle solution de paiement, nouveau pays).

3. Frais de transaction par carte

En plus des coûts de transaction sous forme de commissions d’interchange pour vos clients internationaux, vous payez sans doute des frais de service pour chaque réseau de carte bancaire dont vous faites partie. Tous ces coûts peuvent rapidement s’accumuler, surtout si vous acceptez les paiements internationaux par carte.

4. Développement, intégration et maintenance

Automatiser certains processus de paiement peut vous permettre de réduire vos coûts de personnel. Toutefois, développer, acheter ou intégrer des systèmes dans votre stack existant implique des coûts initiaux importants. Une fois opérationnels, vos systèmes auront besoin de maintenance en continu pour rester performants, autant de frais supplémentaires sur le long terme.

5. Délais de paiement

Les paiements par chèque échouent régulièrement. Et lorsqu’ils réussissent, ce n’est en moyenne qu’après un délai de traitement de 22 jours. Quoique plus rapides, les paiements par carte sont susceptibles d’échouer à cause du risque de perte, de vol ou d’expiration. En plus de mobiliser des ressources pour gérer ces échecs et impayés, le délai de recouvrement qui en résulte met votre trésorerie dans une mauvaise passe.

6. Attrition client

Les clients réguliers ne partent pas toujours parce qu’ils sont mécontents de vos services. Il s’avère que 20 à 40 % des désabonnements ne sont pas volontaires mais dus aux échecs de paiement suite à une insuffisance de fonds ou une expiration de carte. Accueillir de nouveaux clients coûte cher, aussi, vous gagnerez à tout mettre en œuvre pour fidéliser vos clients réguliers.

7. Fraude

Les paiements frauduleux sont un problème fréquent et coûteux. Les protocoles de sécurité tels que l’authentification forte du client, s’ils apportent une solution possible, impactent négativement l’expérience d’achat et peuvent aliéner vos clients potentiels. La perte de revenus qui en résulte est un autre coup porté à vos bénéfices.

8. Paiements internationaux

Si vous souhaitez accepter des paiements bancaires directs en provenance d’autres pays, vous devrez vous équiper du système local correspondant pour les traiter. Or, chaque fois que vous adoptez un nouveau système de paiement, vos coûts cachés se multiplient.

Améliorez le business grâce à des paiements plus efficaces. Lisez notre guide pour découvrir le TCO de vos paiements et savoir comment générer un meilleur ROI de votre solution de paiement.

Télécharger le guide