Comment une entreprise peut-elle enrayer l’Hyperinflation ?

L’inflation est toujours une source de problèmes pour une économie capitaliste libérale, car elle peut engendrer de l’incertitude, aussi bien pour les entrepreneurs que les particuliers. Un phénomène particulièrement marquant en économie se nomme l’Hyperinflation, il s’agit d’une situation où l’on constate une hausse importante des prix. Ainsi, un entrepreneur doit prendre en considération ces potentiels effets sur son entreprise et doit pouvoir protéger son entreprise de l’Hyperinflation.

Les effets négatifs de l’Hyperinflation

On constate l’hyperinflation lors de problèmes macroéconomiques. Ainsi, on peut expliquer le phénomène d’Hyperinflation dans une économie de marché, lors d’un déficit important de la balance commerciale. Une balance commerciale déficitaire peut mener à une dépréciation de la monnaie et augmenter les tarifs des importations et ainsi favoriser l’Hyperinflation.

Ainsi, l’Hyperinflation peut entraîner un déficit budgétaire important avec un Etat qui ne sera pas en mesure de financer l’économie de manière saine. Ce qui veut dire que l’Etat devra procéder au financement de l’économie par le biais de ce qu’on appelle « la planche à billets », donc par la création monétaire. L’augmentation de la masse monétaire contribue à l’Hyperinflation, c'est-à-dire une hausse généralisée des prix.

Ces différents effets négatifs nécessitent aux entrepreneurs de protéger leur entreprise, contre les potentiels effets négatifs de l’hyperinflation.

Quelles sont les conséquences de l’hyperinflation ?

L’hyperinflation a pour conséquence immédiate d’enlever de la valeur à la monnaie et peut ruiner les épargnants, dont les revenus dépendent uniquement de l’évolution des prix.

Ainsi, l’activité économique sera fragilisée et des moyens alternatifs peuvent se développer comme le troc qui sera véritablement pénalisant pour les entreprises.

L’hyperinflation peut également affecter le chiffre d’affaires des entreprises, car il n’y a plus de possibilités de se projeter dans le futur. Les ménages peuvent être tentés d’investir dans des valeurs refuges, plutôt que de consommer des biens et des services.

Ainsi, l’Etat peut être dans l’obligation de changer de monnaie afin de rétablir les échanges et l’activité économique. Ce changement de monnaie sera en outre préjudiciable pour les entreprises sur plusieurs plans.

L’inflation peut contribuer à augmenter le chiffre d’affaires et les bénéfices des entreprises, avec une hausse généralisée des prix. Pour pouvoir protéger son plan d'affaires, sa trésorerie, une entreprise doit pouvoir investir au moment opportun ses bénéfices, afin de pouvoir suivre le rythme de la hausse généralisée des prix.

Ainsi, l’hyperinflation peut devenir néfaste pour l’entreprise, s’il n’est pas capable de maintenir ses capacités d’investissement au même rythme que l’inflation. Des investissements qui ne pourront pas évoluer en même temps que l’inflation, pourraient mettre en péril l’entreprise.

Afin de pouvoir consolider sa position dans son secteur d’activité et prévenir les effets néfastes de l’hyperinflation, l’entreprise peut investir dans des actions afin de se protéger de manière optimale.

Il est préférable d’éviter certains produits d’investissements, comme les obligations ou les bons du trésor qui sont libellés dans la monnaie, qui peut subir les effets de l’Hyperinflation. Ainsi, en cas d’Hyperinflation, si votre entreprise détient ces titres, vous serez remboursés dans une monnaie dépréciée et votre entreprise risque d’être exposée à la faillite.Votre entreprise peut investir dans des valeurs refuge comme l’or, qui sera un véritable rempart contre l’hyperinflation, car l’or ne perd pas de valeur et a tendance à se renforcer lors d’une crise économique.Vous pouvez choisir certaines devises qui sont considérées comme stable comme le franc-suisse ou certaines qui sont indexés sur des matières premières comme le dollar australien par exemple.Votre entreprise peut également investir dans des actifs comme des terrains agricoles et des dettes à taux fixe, pour éviter des pressions hyper-inflationnistes. Cela pourrait être utilisé pour investir dans des actifs immobiliers.

