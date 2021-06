Inflation : définition, Taux et Calculs

L’inflation se définit comme la hausse généralisée des prix, en effet, dans une économie capitaliste libérale, les prix des biens et des services peuvent varier. On ne parle pas d’une hausse sur des produits particuliers, mais sur les prix d’une manière générale. Il ne s’agit pas d’une hausse ponctuelle des prix, mais d’une hausse durable.

On qualifie l’inflation comme étant une perte du pouvoir d’achat de la monnaie, cela se traduit par une hausse généralisée et durable des prix. On ne peut pas comparer l’inflation comme étant une augmentation du coût de la vie, il s’agit d’une perte de la valeur de la monnaie qui est mesuré à travers l’indice des prix à la consommation (IPC).

Qui calcule l’inflation ?

Le calcul est effectué de manière mensuelle par l’Insee par le biais de l’IPC (indice des Prix à la Consommation) et l’IPCH (indice des Prix à la Consommation Harmonisé). L’IPCH est le fruit de plusieurs organismes qui appartiennent à différents Etats membres de l'Union européenne.

L’IPCH est notamment utilisé par Eurostat qui est un organisme chargé des statistiques à l’échelle européenne. L’INSEE (national de la statistique et des études économiques) est l’organisme public de référence pour le calcul de l’inflation au niveau national.

L’inflation reflète la hausse généralisée des biens et des services, toutefois les prix des biens et des services n’évoluent pas de la même manière. L’INSEE effectue du calcul en sélectionnant plus de 200 000 prix. Le calcul implique la sélection de produits et services et de points de ventes considérés comme représentatifs.

Après avoir collecté les données, l’INSEE procédera à une agrégation puis une pondération sur une année de référence. Ce qui veut dire qu’un coefficient est attribué sur chaque produit selon le niveau de consommation.

Quelles sont les causes de l’inflation ?

Elle peut être expliquée par différents facteurs comme :

Hausse importante de la demande : elle pourra être générée lorsque la demande de biens et de services augmente de manière exponentielle avec une offre moins importante.

Engendré par les coûts : cette tendance se produit lorsque le prix d’un produit augmente lorsque le coût de fabrication est plus important. On observe ce phénomène lors d’une hausse des salaires, une augmentation du coût des matières premières ou des produits finis importés.

Engendré par un accroissement de la masse monétaire : cette tendance se produit lors de l’accroissement de la masse monétaire (billets, pièces, bons du trésor …) par la banque centrale qui procède à l’émission de billets.

L’inflation importée : ce phénomène se produit lorsqu’une monnaie se déprécie par rapport à une autre et augmente ainsi les coûts d’importation. Cela entraîne une augmentation du prix des produits importés. Elle se répercute sur l’ensemble de l’économie.

Les conséquences de l’inflation

Elle peut avoir des conséquences négatives sur l’économie en contribuant à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, avec une hausse des prix qui est supérieure à celles de salaires. Par ailleurs, elle peut faire perdre de la valeur à la monnaie et est facteur d’incertitude pour les entreprises qui pourront hésiter à investir.

La Banque centrale européenne (BCE), a fixé comme objectif la maîtrise de l’inflation avec un objectif de 2 %. Cela permet en outre d’éviter les risques de déflation et ainsi un ralentissement économique.

Une inflation modérée permet aux entreprises d’anticiper les hausses de prix et de prendre des décisions adéquates en termes d’investissement. Elle permet aux ménages d’arbitrer de manière optimale entre le niveau d’épargne et le niveau d’investissement. Par ailleurs, une elle permet aux ménages et entreprises d’emprunter à des taux raisonnables, en effet, elle maintient les taux d’intérêt à un niveau peu élevé.

