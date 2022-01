Le CAC 40 et son rôle financier et économique

Que signifie exactement l’expression CAC 40 ?

Le CAC 40, créé le 31 décembre 1987, mais entré en vigueur le 15 juin 1988, est le principal indice boursier de la place de Paris. « CAC » signifie « Cotation assistée en continu », ce qui veut dire que sa valeur varie en permanence et tous les jours ouvrés. Il est mis à jour toutes les 15 secondes. Quant au chiffre « 40 », il indique que le CAC 40 se compose de 40 valeurs. Ces valeurs représentent des sociétés choisies parmi les 100 sociétés françaises dont les volumes d’échanges de titres sont les plus conséquents.

Ces valeurs représentent l’ensemble des secteurs d’activité, et pour pouvoir respecter cette représentativité, la liste des entreprises présentes doit être constamment remise à jour. La décision de faire entrer ou sortir des valeurs de l’indice est du ressort du conseil scientifique d’Euronext, principale place boursière de la zone euro. Les membres de ce conseil sont des experts indépendants de l’opérateur boursier.

On peut considérer que le CAC 40 est un authentique baromètre boursier de la France, et qu’il offre donc une vision représentative de l’économie française.

L’indice se calcule selon la formule suivante :

t - Heure du calcul.

N - Nombre d'actions constitutives de l'indice.

Qi,t - Nombre d'actions de capitaux propres i incluses dans l'indice au jour t.

Fi,t - Facteur du flottant des capitaux propres i.

fi,t - Facteur de plafonnement des fonds propres i.

Ci,t - Prix des fonds propres i sur t.

Xi,t - Taux de change actuel en t.

dt - Diviseur de l'indice au jour t.

(Source : Euronext)

Les 40 entreprises du CAC 40 ont pour la plupart une activité de portée internationale, et ensemble, elles emploient un effectif supérieur à cinq millions de salariés.

Depuis 2003, le CAC 40 fonctionne selon le système de capitalisation boursière flottante, utilisé par souci de cohérence et de conformité avec le mode de fonctionnement des principaux indices du monde. Ce qui implique que le nombre de titres disponibles à l’achat sur le marché pour une société rentre en ligne de compte dans le calcul de l’indice, et non plus seulement la capitalisation boursière de la société.

Ce système est plus favorable aux entreprises ayant une capitalisation plus modeste, avec beaucoup de titres disponibles à l’achat, par rapport aux grandes entreprises liées à l’État, et qui n’offrent pas beaucoup de titres sur les marchés.

Le Cac 40, comme nous l’avons vu, est composé de 40 valeurs sélectionnées parmi les 100 sociétés françaises dont les volumes d’échanges de titres sont les plus importants sur Euronext. Il est calculé en continu, surveillé et diffusé par Euronext. Le poids de chaque valeur dans l’indice étant pondéré en fonction de l’importance de sa capitalisation, l’indice est censé refléter assez précisément les tendances économiques des principales entreprises françaises.

Quels sont les critères d’éligibilité pour figurer au CAC 40 ?

Les valeurs doivent respecter un certain nombre de critères. Tout d’abord, elles doivent compter parmi les cent premières capitalisations d’Euronext Paris. D’autre part, elles doivent offrir une liquidité satisfaisante, mesurée par le « flottant » (qui regroupe les titres libres à la négociation), le montant des transactions et le taux de rotation quotidien du capital.

Si une valeur ne respecte plus les critères ci-dessus, elle doit donc sortir de l’indice (les calculs présentés par Euronext, le gestionnaire de l’indice, sont validés par le conseil scientifique). Elle sera remplacée par une valeur de l’indice « CAC Next 20 », sorte de « salle d’attente » du CAC 40, sous réserve de respect des critères d’éligibilité.

Les plus grandes sociétés du CAC 40.

Voici les dix principales sociétés du Cac 40 au mois d’avril 2020, classées par capitalisation boursière : LVMH, L’Oréal, Sanofi, Total, Hermès International, Kering, Air Liquide, Schneider Electric, Essilor Luxottica et Vinci.

Le CAC 40 et le trading

L'indice CAC 40 peut être utilisé pour le trading, et les investisseurs peuvent effectuer des transactions d'achat ou de vente sur l'indice CAC 40.

Le CAC 40 : un bon outil d'analyse.

Une croissance de l'indice peut être un indicateur du développement des principaux secteurs de l'économie française, car le CAC 40 rassemble en effet les représentants de secteurs très importants de l’activité.

En revanche, une baisse de l'indice indique la présence de problèmes structurels dans l'économie française, car elle sera forcément causée par la baisse des cotations de plusieurs entreprises actives dans des industries distinctes.

L’évolution des cotations sera donc un bon indicateur de l’état de santé de l'économie française.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.