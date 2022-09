Luttez contre la fraude avec le nouvel outil de vérification des comptes de GoCardless

GoCardless est en train de bâtir le plus grand réseau mondial de paiement bancaire pour vous permettre de collecter des paiements directement depuis le compte de vos clients de la manière la plus efficace, la moins coûteuse et la plus sûre possible. À cette fin, nous avons introduit en France Verified Mandates, une toute nouvelle fonctionnalité d’open banking qui fonctionne en synchronisation avec le prélèvement SEPA pour stopper la fraude en temps réel.

Jusqu’à présent, les entreprises devaient accepter le risque de fraude ou recourir à des solutions de paiement peu optimales

Plus de la moitié des sociétés françaises* touchant des revenus récurrents considèrent les paiements frauduleux comme l'une des principales menaces, voire la principale menace pesant sur leur entreprise aujourd'hui. Saviez-vous par ailleurs, que plus de 30 % des entreprises mettent en moyenne deux à trois jours pour détecter un paiement frauduleux ?

Ce problème leur coûte bien plus que des revenus. Car il faut aussi prendre en compte le temps et les coûts supplémentaires liés à la gestion d’outils multiples pour couvrir tous les besoins de l’entreprise en matière de lutte contre la fraude. Un quart des entreprises en Europe et aux États-Unis consacrent trois à cinq heures par semaine au suivi des paiements échoués dus à la fraude.

Le vol de données bancaires, un vrai problème

Auparavant, les entreprises devaient choisir entre des solutions plus coûteuses, offrant un faible retour sur investissement ou provoquant des frictions à l’achat. Un exemple : les paiements par carte supportent des coûts de transaction élevés par rapport au prélèvement bancaire. Ils deviennent aussi de plus en plus impopulaires : 43 % des personnes interrogées dans le cadre d’un récent sondage ont affirmé être fortement moins susceptibles de payer par carte bancaire aujourd’hui qu'avant la pandémie de COVID-19.

Quant aux paiements par prélèvement bancaire, ils présentent de nombreux avantages pour les entreprises et les consommateurs, notamment : rapidité des transactions, réduction des frais de traitement et facilité à configurer des paiements récurrents. Toutefois, les vols de coordonnées bancaires ont historiquement été l’un des types de fraude les plus courants, au même titre que le vol ou la falsification des données de cartes bancaires. Jusqu’à présent, il n’existait que peu de moyens de rendre ces paiements plus sûrs pour les entreprises.

Rendre le paiement bancaire encore plus sûr pour les entreprises

Verified Mandates de GoCardless peut être ajouté au flux de paiement des commerçants afin d'emp êcher la fraude avant même qu'elle ne se produise. À la clé : leur permettre de tirer pleinement parti des atouts du prélèvement bancaire.

Qu’est-ce que Verified Mandates et comment cette fonctionnalité réduit-elle la fraude ?

Solution d’open banking, Verified Mandates de GoCardless est un outil de prévention de la fraude qui vérifie l’authenticité des coordonnées bancaires de vos nouveaux clients. Il suffit à ces derniers de saisir quelques données lors du processus de paiement, puis nous les redirigeons automatiquement vers leur compte bancaire en ligne afin de vérifier leurs informations. Si tout est en ordre, vos clients sont authentifiés et vous recevez chacun une confirmation instantanée, ce qui vous permet d'être sûr du paiement avant de fournir des biens et services.

Expérience de paiement fluide

La cerise sur le gâteau ? Nous vous aidons à réduire la fraude sans créer de frictions supplémentaires. Pas besoin pour vos acheteurs de trouver et de saisir manuellement leur numéro de compte ou identifiant bancaire pour confirmer leurs données. Nous les connectons automatiquement à leur espace bancaire en ligne.

Le processus d’onboarding des nouveaux clients sur Verified Mandates se fait en quatre étapes.

Ajoutez Verified Mandates à votre flux de paiement après avoir contacté GoCardless pour que cette fonctionnalité soit activée dans votre compte Vos nouveaux clients saisissent leurs données de paiement et complètent un formulaire standard de mandat de prélèvement bancaire Ils peuvent ensuite sélectionner et confirmer leurs coordonnées bancaires Nous vérifions leurs données et vous envoyons, ainsi qu’à vos clients, une confirmation instantanée Vous pouvez commencer à leur vendre vos produits ou services !

Quels sont les principaux atouts de Verified Mandates ?

Détecter la fraude instantanément

Vérifier l’authenticité des coordonnées bancaires de vos clients au moment du paiement vous économise du temps, de l’argent et vous évite bien des soucis. Et ce, même si vous accueillez des centaines, voire des milliers de nouveaux clients chaque jour.

Expérience client ininterrompue

Verified Mandates s’intègre de manière fluide à votre flux de paiement existant et permet à vos clients de confirmer instantanément leurs données, sans avoir à trouver et à saisir manuellement leurs coordonnées bancaires.

Aider votre entreprise à utiliser le paiement bancaire avec confiance

Chez GoCardless, nous sommes spécialisés dans les paiements bancaires directs depuis plus de 10 ans. Que la fraude d'identité vous inquiète, que vous doutiez de la capacité de paiement de certains de vos clients ou que vous souhaitiez préserver vos revenus, Verified Mandates est fait pour vous.

*Enquête GoCardless menée en février-mars 2021 auprès de plus de 500 organisations françaises