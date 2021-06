Comment accéder au prélèvement SEPA ?

Ce guide décrit brièvement les différentes options possibles pour accéder au prélèvement SEPA.

Il existe trois options possibles pour les créanciers (entreprises) qui souhaitent mettre en place le prélèvement SEPA :

Accès direct Prestataires de services de paiement (PSP) GoCardless

Accès direct

Si un créancier souhaite gérer les prélèvements SEPA en interne, il devra obtenir un Identifiant Créancier SEPA (ICS) avec la banque de son choix sous réserve de chiffre d'affaire ou de liquidités suffisantes. Sa banque sera ensuite responsable de soumettre le dossier technique à la Banque de France. Pour plus de détails sur l'obtention d'un Identifiant Créancier SEPA, veuillez consulter notre guide sur les Identifiants Créancier SEPA (ICS).

Une fois l'Identifiant Créancier SEPA accordé, le créancier doit s'assurer que ses systèmes informatiques et ses processus sont conformes au système SEPA. Il doit également s'assurer qu'il possède l'expertise technique en interne pour recueillir, enregistrer, et transmettre aux banques les ordres de paiement, ainsi qu'interpréter correctement les messages des banques. Cela peut nécessiter l'embauche de personnel et une formation technique.

La mise en place d'un accès direct au prélèvement SEPA avec une banque peut être un processus long et onéreux. Néanmoins, pour les grands créanciers ayant un volume élevé de paiements, les faibles frais de transaction associés à un accès direct peuvent l'emporter sur les coûts associés à la mise en place initiale et l'administration sur le long terme.

Externalisation

Si un créancier souhaite que quelqu'un d'autre gère les difficultés inhérentes au prélèvement SEPA, il peut confier cette tâche à un tiers, par exemple, un prestataire de services de paiements. Des prestataires comme GoCardless ou SlimPay sont autorisés à gérer les prélèvements SEPA au nom du créancier.

Prestataires de services de paiement

Les prestataires de services de paiement (PSP) sont des généralistes qui regroupent de nombreuses méthodes de paiement disponibles dans plusieurs pays. Certains PSP incluent le prélèvement SEPA dans le cadre de leur offre, comme GlobalCollect ou AdYen. Les PSP sont de bons interlocuteurs si un créancier désire utiliser plusieurs méthodes de paiement (cartes, prélèvements, méthodes de paiement locales) car elles fonctionnent comme un guichet unique. Leur offre étant large, la mise en place de leur solution peut nécessiter un investissement initial conséquent mais peut se rentabiliser pour les créanciers désirant une couverture mondiale. N'étant pas spécialistes du prélèvement, ils sont également moins adaptés si le prélèvement est une méthode de paiement importante pour le créancier.

GoCardless

GoCardless est le spécialiste du prélèvement SEPA en ligne qui gère l'ensemble du processus en votre nom. Les créanciers peuvent gérer leurs paiements en utilisant un tableau de bord en ligne, en intégrant notre API ou via nos partenaires de facturation comme Zuora.

Il est très simple de passer au prélèvement SEPA : vous pouvez créer un compte GoCardless et créer vos premiers paiements en quelques minutes, sans frais de mise en place. Nous vous fournirons un Identifiant Créancier SEPA, sans que vous n'ayiez besoin de passer par votre banque.

GoCardless vous permet de récupérer l'IBAN ou le RIB de vos débiteurs (le BIC est calculé automatiquement) sur vos propres pages de paiements ou via les pages de GoCardless. Dès que le mandat est mis en place, vous pouvez encaisser automatiquement les paiements en une fois ou de façon récurrente pour ce débiteur.

GoCardless se charge ensuite du cycle de vie des mandats et des paiements, c'est-à-dire de soumettre, recevoir, intépreter et exécuter les ordres et messages bancaires à votre place. Tous les status de paiement sont disponibles en temps réel sur votre tableau de bord, via notre API ou via les plateformes de facturation comme Zuora.

Notre tarification est simple et transparente (voir ici). Il n'y a aucun frais de mise en place ou de frais cachés.