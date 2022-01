Comment créer sa page de paiement ?

La création d’un site de commerce en ligne implique nécessairement la mise en œuvre de solutions de paiement. La solution la plus souvent attendue et la plus fréquente, c’est bien sûr le paiement en ligne, qui est devenu un véritable rituel pour la plupart des clients.

Toutefois, il est essentiel de laisser un véritable choix au client car ainsi, le commerçant encourage la décision d’achat. Cette politique de choix présente aussi l’avantage de donner à l’entreprise une image de professionnalisme et de crédibilité. De plus, le marché en ligne est très concurrentiel, et il est important de demeurer très compétitif par rapport à la concurrence.

Les modes de paiement

Pour faire un choix parmi les diverses méthodes de paiement, il faut prendre un certain nombre d’éléments en compte : la nature des produits que l’on commercialise, le public ciblé, les prix pratiqués et le type de l’entreprise (par exemple sa taille, ou le fait qu’elle travaille ou non avec l’étranger).

On peut distinguer trois principaux modes de paiement :

le paiement non électronique, sous forme de chèque ou de virement, avec l’utilisation d’un bon de commande, par exemple. Ce type de paiement peut souvent attirer des clients potentiels peu habitués au paiement en ligne, voire réticents à l’idée de laisser en ligne une trace de leurs coordonnées bancaires

le règlement par carte bancaire, indispensable pour la plupart des clients en ligne

le paiement en ligne, avec Paypal, Stripe ou autre partenaire, permet également un règlement sécurisé qui permet de rassurer le client.

Nous reviendrons plus loin sur ces partenaires qui offrent des solutions de paiement aux commerces en ligne.

Pour optimiser la présentation de sa page de paiement, il faut prendre divers éléments en compte, comme l’aspect fonctionnel, l’agrément de l’utilisateur ou les objectifs de sécurité. C’est sans doute la page la plus importante dans le parcours en ligne du client, et le commerçant doit garder cette vérité à l’esprit.

Visibilité : la page de paiement doit être attrayante et bien visible. Le côté visuel, de même que les logos des produits présents dans le panier, ne doivent pas être négligés, et le logo de l’entreprise doit toujours rester visible. Les boutons de commande doivent être pratiques à utiliser et attractifs, et il est essentiel d’utiliser des couleurs. Le contenu doit être très lisible et riche en informations.

Logos de paiement et sceaux de sécurité. Il est important de bien disposer des logos pour chaque type de paiement, et il peut être conseillé de recourir aux services d’un concepteur web ou autre partenaire pour assurer au site un fonctionnement réellement performant. Les internautes doivent être en mesure de reconnaitre facilement et précisément les sceaux et logos.

Fonctionnalité. Certains éléments de fonctionnalité constituent un vrai plus : le fait de permettre une impression avant et après l’achat, ainsi que la présence d’une liste de souhaits pour des achats futurs, ou des pages de facturation imprimables… On peut aussi faciliter l’expérience client avec des options permettant de modifier ou de mettre à jour les commandes.

Optimisation de la navigation mobile. Des plus en plus d’achats se font à partir d’appareils mobiles, téléphones ou tablettes. Il convient donc de concevoir sa page de paiement afin qu’elle soit utilisable de façon fluide, fiable et agréable avec ces appareils mobiles. Les formulaires doivent pouvoir être remplis facilement sans manipulations hasardeuses ou pénibles.

Lorsque le commerçant veut mettre en place un mode de paiement sécurisé sur son site, il lui faut choisir un partenaire. Deux solutions se présentent à lui :

il peut souscrire un contrat VAD (« vente à distance ») auprès d’une banque, qui gérera directement ses transactions en ligne. Pour ce qui est de l’installation du dispositif et de l’abonnement, il arrive que les frais soient assez conséquents, et le commerçant devra probablement ouvrir un compte professionnel dans l’établissement bancaire concerné.

il peut également recourir à une solution de paiement spécialisée « full service » (voir plus loin). Ces fournisseurs traitent les ventes et les envoient à l’établissement bancaire que le commerçant a choisi. Les frais sont moins élevés, car le plus souvent, ces structures se rémunèrent en prélevant des commissions sur les ventes.

Quelques fournisseurs de solutions de paiement en ligne

Revolut for Business, intéressant pour le commerce international, avec la possibilité de gérer des comptes multidevises sans frais de change ou de transferts internationaux.

PayPal. Une des solutions de paiement e-commerce les plus prisées au monde : facile d’utilisation et offrant de nombreuses options aux acheteurs, qui peuvent aussi payer en ligne sans communiquer leurs données bancaires.

Monext. Une entreprise qui travaille avec de grands e-commerces comme Amazon, Vente Privée, Showroom Privé ou Rue du Commerce. Une solution sécurisée certifiée PCI DSS par Visa et par Mastercard.

Stripe. Permet aux clients de payer par carte bancaire, sans passer par une banque.

Payplug. Cette solution a été spécialement conçue pour les TPE et les PME. Avec ce système, on peut recevoir des paiements en ligne sans être forcé de souscrire un contrat particulier. Payplug propose une assistance personnalisée et ses tarifs sont adaptés à chaque e-commerçant.

Paygreen. Avec cette solution, le commerçant disposera de sept modes de paiements différents : comptant, paiement ou à la livraison, bouton de paiement, paiement en plusieurs fois sans frais, paiement récurrent et e-caution. Le commerçant peut intégrer l’interface de paiement Paygreen à son site ou alors diriger ses clients vers la plateforme Paygreen.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents