Qu'est-ce qu'un paiement ACH ?

On compare l’acronyme ACH à une chambre de compensation automatisée. Ce type de paiement a une fonction de contrôle sur les autres types de transactions électroniques. Un entrepreneur et un commerçant qui effectue des transactions avec des fournisseurs et des clients à travers la vente et l’achat de biens et des services, s’apparentent à des transactions ACH sans à avoir à remplir le moindre formulaire.

Le paiement ACH est synonyme de fiabilité et assure des transactions optimales entre institutions financières. Il s’agit de transactions électroniques que l’on qualifie de transfert de fonds électronique (TEF).

La différence entre l’ACH et le virement bancaire

Un paiement ACH se différencie par exemple d’un virement bancaire, par rapport aux nombres d’acteurs financiers, institutionnels qui rentrent en ligne de mire dans le traitement de la transaction. Ainsi, les transferts ACH impliquent une chambre de compensation automatisée qui effectuera par la suite le transfert des fonds sur le destinataire. Le virement bancaire ne fait pas intervenir d’intermédiaires et permet d’envoyer des fonds directement sur un compte.

L’ACH signifie en anglais “Automated Clearing House”, qui permet notamment de centraliser les paiements entre des comptes bancaires aux Etats-Unis. La régulation des paiements ACH est établie par le NACHA qui est l’association des paiements électroniques américains, mais également par la Réserve fédérale américaine (banque centrale américaine). On peut citer des acteurs incontournables dans le secteur financier et des paiements comme VISA qui utilisent le système ACH, afin de procéder au traitement automatique des paiements.

ACH est une véritable autorité dans le secteur bancaire, mais ne dispose pas de statut légal.

Quelques faits à connaître sur l’ACH

Il est essentiel de connaître certaines données sur le paiement ACH :

le réseau ACH existe depuis les années 70 pour effectuer des paiements.

ACH a transféré plus de 61 900 milliards de dollars de fonds en 2020, soit une augmentation de près de 11 % d'une année sur l'autre.

Les types de transactions incluent les transactions gouvernementales, relatives à la consommation et d'entreprise à entreprise, ainsi que les paiements internationaux.

Les différentes versions des paiements ACH

On dénombre à l’heure actuelle deux types de paiements ACH :

Les transactions de dépôt direct : il s’agit d’entreprises commerciales, de consommateurs ou d’organismes qui envoient des sommes sur des comptes bancaires ou des fournisseurs de paiement ACH comme des portefeuilles électroniques. Il peut s’agir par exemple d’une entreprise qui envoi les salaires envers sa masse salariale.

Les paiements en direct : le paiement direct ACH implique d’envoyer des sommes d’argent, à ce que l’on nomme endiviles duels. Les entreprises commerciales collectent l’argent sur d’autres comptes, il peut s’agir par exemple d’un abonnement qu’une entreprise peut proposer à l’encontre de sa clientèle. Une entreprise comme Gocardless propose ce type de paiement à travers le prélèvement automatique, car l’entreprise se tire de manière automatique de l’argent sur le compte bancaire du client lors de l’expiration du plan précédent. En effet, les transferts électroniques ACH peuvent être utilisés par les petites entreprises pour régler des factures auprès de fournisseurs.

En quoi consiste le crédit ACH ?

Il s’agit d’une procédure qui n’est pas automatisée et l’entreprise doit disposer d’un crédit ACH. Il s’agit d’une promesse d’effectuer un paiement à l’encontre du destinataire de ce même paiement. L’expéditeur pourra procéder au déblocage des fonds vers le réseau ACH. Les fonds seront encaissés et transférés à l’encontre du destinataire. Contrairement au débit ACH, auxquel les fonds sont directement prélevés sur le compte du destinataire ou via le réseau ACH, sans le contrôle préalable de l’expéditeur.

