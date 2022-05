Le business model d’abonnement permet à un entrepreneur de sécuriser, optimiser et fidéliser sa base clients afin de pérenniser à long terme son entreprise et de permettre de développer le chiffre d’affaires. Un entrepreneur peut proposer un système d’abonnement s’il en a la possibilité pour séduire sa clientèle et bénéficier de plusieurs avantages.

Ainsi, mettre en place un business model d’abonnement nécessite de prendre connaissance des différents aspects par rapport à son mode de fonctionnement au préalable. Voici un guide pour permettre à chaque entrepreneur de prendre connaissance des avantages et des inconvénients du système d’abonnement. D’après un rapport de l’entreprise Salesforce, les taux de renouvellement dans l’économie de l’abonnement au sein de l’univers B2B atteint près de 90 % en moyenne. Par ailleurs, ce même rapport fait état d’un modèle économique plus viable pour les entreprises.

Quels sont les avantages du business model de l’abonnement ?

L’économie de l’abonnement pour l’entreprise permet pour un particulier ou un professionnel d’acheter un accès récurrent à un produit ou un service. Il s’agit d’une véritable opportunité pour les entreprises et de grandes entreprises proposent ce service que ce soit au niveau de la vidéo à la demande, l’alimentation ou le business model de l’abonnement apporte de nombreux avantages pour les entreprises.

Bénéfique pour le fond de roulement

Mettre en place un business model de l’abonnement ne sera que bénéfique pour le fond de roulementde l’entreprise. En effet, l’entrepreneur pourra disposer d’une trésorerie de manière régulière, car les abonnements sont payés à l’avance. En effet, le client devra payer un service qu’il pourra bénéficier dans le futur.

Permet de fidéliser la clientèle

Le business model de l’abonnement permet de fidéliser les consommateurs. En effet, le contrat d’abonnement est reconduit chaque mois, ce qui crée une garantie contre les résiliations. L’économie de l’abonnement se différencie des autres secteurs d’activité qui ne nécessitent pas de ce type de système. Le client est à la recherche d’un service particulier et sera peu enclin à changer facilement d’entreprise contrairement à des secteurs comme la grande distribution par exemple.

Construire une relation client approfondie

L’économie de l’abonnement permet d’établir un lien durable avec la clientèle et de disposer d’une base de données riche que l’on peut utiliser pour le développement de son activité professionnelle. Il sera en outre possible de proposer par exemple d’autres produits ou services complémentaires à sa base clients pour innover et développer l’entreprise.

Il est possible d’envisager la mise en place d’un système d’abonnement pour son entreprise. Il s’agira de collecter certaines données pour construire un modèle fiable et pérenne.

Données financières

Ces données concernent notamment le prix de vente moyen (panier moyen mensuel), la fréquence du service (s’agit-il d’un abonnement mensuel ou hebdomadaire par exemple ?).

Données marketing

L’entrepreneur pourra collecter des données en volume (saisonnalité du recrutement, taux d’attrition…) et en euros (coûts des primes de recrutement, coûts de fidélisation par abonné…).

Penser à la mise en place d’un modèle par abonnement

L’entrepreneur devra également réfléchir à un modèle par abonnement. Il sera essentiel de prendre en considération certains aspects comme les produits qui seront commercialisés. Il y aura des aspects à prendre en compte comme la tarification, la livraison du produit ou du service et l’utilité.

L’entrepreneur pourra considérer le cycle de vie du client, c'est-à-dire le parcours d’achat du consommateur comme la manière dont il souscrira à l’abonnement jusqu’au paiement.

Ainsi, il sera également essentiel de recourir à une plateforme pour trouver l’interface qui s’adapte aux différentes fonctionnalités qui seront proposées.

Mettre en place le prélèvement pour son business model de l’abonnement

La collecte du paiement sera un aspect important après avoir déterminé son business model de l’abonnement. Une entreprise comme GoCardless propose un système de paiement à travers le prélèvement SEPA. Ce service s’adresse à destination des entreprises qui proposent un service d’abonnement compatible avec des logiciels partenaires dans le domaine de l’abonnement comme Salesforce.

Avoir un aperçu des différents paiements relatifs aux abonnements

Avec une solution pour les paiements récurrents comme GoCardless, l’entrepreneur a un contrôle complet des paiements sur les comptes clients. Il aura ainsi la possibilité d’avoir un aperçu des différents paiements qui sont collectés sur un tableau de bord intuitif et très facile d’utilisation.

La mise en place de paiements récurrents demande du temps

97 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance. Par ailleurs, la mise en place de paiements récurrents lorsqu’un entrepreneur propose un service d’abonnement, demande du temps, de l’énergie et des procédures administratives longues et complexes.

Des paiements récurrents simplifiés avec GoCardless

GoCardless simplifie le recouvrement des paiements récurrents et propose une réduction significative des coûts que peuvent engendrer la collecte des paiements pour les abonnements. Cela permettra à l’entrepreneur de réduire le temps passé à mettre en place les systèmes de prélèvements. Ainsi, GoCardless permet de réduire de 56 % les coûts associés à la collecte des paiements.

