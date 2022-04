L’usage de la facturation récurrente

Qu’est-ce qu’une facture récurrente ? On parle de facture récurrente quand une entreprise facture les mêmes prestations (qu’il s’agisse de produits ou de services) aux mêmes clients, sur une périodicité définie (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.). L’entreprise envoie donc à chaque fois la même facture, et cela selon la fréquence des commandes. Informations, produits ou services, coordonnées du client, tout cela reste identique. La même facture est envoyée à intervalles réguliers au même client. Il n’est donc pas utile de sacrifier à chaque fois du temps à la rédaction d’une nouvelle facture, car il suffit de copier la même facture et de l’envoyer ensuite au client.

C’est là tout l’intérêt d’un dispositif de facturation récurrente, qui fera gagner du temps à l’entrepreneur. Avec un tel système, on peut programmer la création automatique des factures pour un laps de temps donné, sans avoir une nouvelle rédaction de facture à effectuer à chaque fois. Une fois la première facture créée, le reste est automatique.

La facturation récurrente est donc un outil fort utile pour certaines entreprises, qui proposent les mêmes biens ou les mêmes services à intervalles réguliers. On peut citer quelques exemples de biens ou de services pouvant être concernés par la facturation récurrente :

la location de matériel

les services sur abonnement

les contrats mensuels de services

les forfaits de maintenance

les contrats d’assistance technique, etc.

Il existe de nombreux logiciels de facturation et de comptabilité offrant la possibilité d’envoyer des factures récurrentes de façon automatique.

Les écueils à éviter

Ne pas (ou mal) indiquer les coûts. Dans toute facture, les coûts ne doivent pas être oubliés, et il est important de les faire apparaître dans les moindres détails. Mieux vaut donc lister tous les frais pouvant apparaître dans une facture récurrente, tâche grandement facilitée par une solution de facturation automatique.

Ne pas disposer d’un mode de facturation évolutif. Le fait de posséder son propre système de facturation en interne s’avère parfois inefficace à long terme, car la complexité de la gestion augmente en même temps que le nombre de clients, avec en conséquence une perte de temps importante.

Perdre de l’argent si l’on ne dispose pas d’un bon système de paiement. Ces pertes peuvent provenir de multiples causes : désabonnement involontaire, insuffisance de fonds, expiration des cartes de crédit ou problèmes de connectivité.

Une facturation trop complexe. Mieux vaut améliorer, en l’automatisant, son processus de facturation.

Se perdre dans les complications de la facturation internationale. Pour le travail au niveau international, il faut bien sûr prendre en compte les diverses méthodes de paiement et les devises différentes selon les régions du monde.

Il faut également respecter les diverses exigences fiscales et normes comptables. La facturation de l’entreprise doit prendre en charge la localisation, les méthodes de paiement internationales et les calculs de taxes.

Si le système de paiement manque de souplesse, cela empêchera l’entrepreneur de se consacrer pleinement au développement de son entreprise.

Solutions de facturation et de paiement

Comme nous l’avons constaté en énumérant ci-dessus les difficultés souvent rencontrées, il paraît logique de recourir à des solutions logicielles de facturation, mais l’entrepreneur doit bien entendu prendre en ligne de compte un élément primordial : le paiement de ses factures récurrentes.

Avec des solutions comme les prélèvements automatiques directs de paiements récurrents sur le compte bancaire des clients, comme le propose GoCardless, l’entrepreneur peut désormais simplifier son processus de paiement et éviter tout désagrément inutile. Il est en mesure de créer des échéanciers de paiement flexibles adaptés à son activité, d’envoyer des liens de paiement sécurisés à ses clients. Les recouvrements de factures récurrentes s’effectuent automatiquement. Grâce à une telle solution, l’entreprise peut diminuer ses coûtsgrâce à l’automatisation durecouvrement des paiements, réduire de façon spectaculaire les échecs de paiement et collecter des paiements internationaux dans plus de trente pays, grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents. GoCardless gère l'ensemble du processus d'encaissement au nom de l’entreprise, qui obtient un meilleur contrôle, une meilleure prévisibilité de la trésorerie, ainsi qu’une meilleure visibilité des paiements entrants. Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents