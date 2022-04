Comment prélever avec un RIB

Le RIB fait partie du quotidien des entrepreneurs et est un document bancaire pour permettre aux entreprises de programmer des paiements. Le RIB contient les informations bancaires de l’entreprise et est incontournable pour recevoir de l’argent ou réaliser un paiement. On peut comparer le RIB à la carte d’identité du compte bancaire professionnel. Ainsi, le RIB donne la possibilité de prélever de l’argent très facilement.

Le paiement par RIB nécessite de connaître les modalités pour pouvoir l’utiliser de manière optimale, à côté de paiements comme le traditionnel chèque ou la carte bancaire. Cependant, il est essentiel de savoir en quoi consiste un RIB et les possibilités que permet ce document bancaire pour les prélèvements.

En quoi consiste un RIB ?

Le RIB signifie « relevé d’identité bancaire » et est émis par l’établissement bancaire de l’entrepreneur. Lors de l’ouverture d’un compte bancaire professionnel, la banque transmettra certains outils pour pouvoir prélever de l’argent envers la clientèle comme le RIB. On peut comparer le RIB à un certificat d’authentification d’un compte courant professionnel.

Le RIB permet d’effectuer des paiements et de prélever de l’argent à l’encontre de sa clientèle, dans la vie quotidienne de l’entreprise. Il s’agit d’un moyen très pratique pour pouvoir encaisser des paiements et optimiser les relations commerciales à l’encontre de la clientèle.

Ce moyen de paiement est particulièrement pratique pour pouvoir honorer des paiements récurrents et automatiques. Il suffira de renseigner certaines informations comme la date et la somme qui sera prélevée. L’entrepreneur devra notamment renseigner l’identité du bénéficiaire dans le cadre du prélèvement bancaire avec RIB.

Prélever de l’argent avec un RIB grâce au prélèvement SEPA

Les paiements par RIB ont notamment été facilités avec l’instauration du prélèvement SEPA. Il est désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et constitue une norme bancaire pour les paiements. Le prélèvement SEPA permet d’uniformiser l’ensemble des paiements par RIB pour les pays membres de la zone SEPA.

Le RIB permet de prélever des sommes d’argent et d’effectuer des paiements de différentes manières. Lorsqu’un entrepreneur aura en sa possession le RIB d’un client, il trouvera des informations essentielles pour pouvoir procéder au prélèvement de la somme d’argent. Ces informations seront le nom, prénom du client ou le nom de son entreprise. Les informations comprennent également le nom de l’établissement bancaire où le compte a été ouvert.

Automatiser le prélèvement de l’argent avec un RIB

