Une petite ou moyenne entreprise tournée vers l’international doit pouvoir gérer le risque de défaut de paiement pour optimiser sa trésorerie. En effet, il existe plusieurs risques par rapport au développement de l’activité de l’entreprise à l’échelle internationale. On parle notamment de risque de change, de risque de crédit et également de risque de défaut de paiement à l’international.

En effet, lorsqu’une PME exporte à l’étranger, il y a toujours un risque financier que l’on peut assimiler à un retard de paiement ou un impayé. On parle ainsi d’un risque financier par rapport au défaut de paiement et il existe des moyens pour les entrepreneurs de se prémunir de ces potentiels inconvénients.

Ces actions sont diverses et variées et peuvent concerner par exemple la vérification de solvabilité d’un client par rapport à l’analyse des informations financières ou se tourner par exemple vers des cabinets de conseils spécialisés.

Vérifier la solvabilité du client pour se prémunir du risque de défaut

Il est tout d’abord conseillé de vérifier les capacités de paiement du client tourné à l’international pour se prémunir d’un risque de défaut de paiement à l’international. Ainsi, l’entrepreneur pourra consulter les données financières de l’entreprise sur certains registres ou bases de données dédiés.

Il est par ailleurs possible de s’enquérir de la solvabilité du client avec des entreprises spécialisées. Ces entreprises pourront consulter de la part de l’entreprise des données financières sur l’entreprise basée à l’étranger.

Obtenir le paiement complet pour gérer le risque de défaut

Il est possible pour un entrepreneur de demander le paiement complet de la créance au moment de la commande. Ainsi, obtenir la totalité des fonds lors de la conclusion du contrat commercial permet de réduire les risques de retards de paiement et de défaut de paiement. Cela permet à l’entrepreneur de disposer rapidement de sommes conséquentes pour une gestion optimale de la trésorerie.

Recourir à la lettre de crédit pour gérer le risque de défaut de paiement à l’internationale

La lettre de crédit est un engagement de paiement de la part d’une institution financière. Il est ainsi possible de demander à son client à l’international d’utiliser ce moyen de paiement. La lettre de crédit consiste de la part du créancier à remettre à l’établissement financier à une échéance prédéfinie à l’avance, les documents qui prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que le service a été fourni.

L’affacturage pour une gestion optimale du risque de défaut

L’affacturage est une solution de financement qui permet aux entreprises de bénéficier des sommes dues avant la date d’échéance de paiement. L’affacturage permet de ce fait une bonne gestion du risque de défaut. Ce moyen de paiement consiste à transmettre la créance à une société d’affacturage appelée « factor » dans le cadre d’un contrat d’affacturage. Le factor sera responsable du recouvrement de la créance. Le factor devra prendre en charge toute la gestion administrative de la facturation, qu’il est possible de gérer à travers un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

Recourir à GoCardless pour gérer le risque de défaut

Une fintech comme GoCardless propose aux petites entreprises une solution optimale de collecte des paiements à l’international. En effet, il peut y avoir une gestion administrative lourde et fastidieuse pour pouvoir collecter les paiements sur chaque marché. Il est ainsi nécessaire de créer un compte bancaire et de respecter les différentes normes de conformité.

GoCardless permet ainsi aux petites entreprises de pouvoir collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients à l’international à travers le prélèvement. Dans une étude de marché auprès de 5 000 petites et moyennes entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % déclarent qu’ils consacrent moins de temps à devoir recouvrir les paiements pour impayés ou retard de paiement.

