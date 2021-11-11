Les différentes cartes bancaires

Les moyens de paiement sont nombreux et variés pour les ménages et les particuliers, qu’ils s’agissent des chèques, de l’argent liquide ou des cartes bancaires. La carte bancaire est un moyen de paiement très populaire qui est abondamment utilisé dans la vie de tous les jours. Ce moyen de paiement est notamment très populaire dans le cadre des paiements sans contacts ou pour effectuer un achat sans être débité le jour même. Cependant, il existe plusieurs types de cartes bancaires qu’il convient de dénombrer.

Les différents types de cartes bancaires

On dénombre différents types de cartes bancaires, comme les cartes de débit, de crédit ou les cartes prépayées par exemple. Il convient de différencier ces différents types de cartes bancaires afin de choisir celle qui correspondra le mieux aux besoins du futur détenteur.

Les cartes de crédit

Les cartes de crédit consistent à accorder au détenteur une facilité de crédit afin d’effectuer l’achat d’un bien ou d’un service. Elle est notamment attribuée par un établissement de crédit dans le cadre d’un programme de fidélité par exemple. La carte de crédit propose un crédit renouvelable au détenteur qui est une réserve d’argent pour effectuer des achats. La réserve d’argent pourra se renouveler et nécessite des remboursements par le biais de mensualités. Des intérêts seront facturés au détenteur.

Les cartes de débit

On dénombre différents types de carte de débit comme les cartes à autorisation systématique et les cartes de débit immédiat et différé.

Carte à autorisation systématique : il s’agit d’une carte de débit qui consistera à interroger le terminal de paiement lors de la réalisation d’une transaction, afin de s’assurer que les fonds sont disponibles sur le détenteur du compte bancaire. Ainsi, la transaction sera validée uniquement si les fonds sont disponibles sur le compte du détenteur. La carte à autorisation systématique autorise également les découverts.

Carte de débit immédiat : la carte de débit immédiat consiste lors d’une transaction ou d’un retrait dans un distributeur automatique de billets, à débiter la somme correspond à la transaction du compte bancaire du détenteur sans délai de carence.

Carte de débit différé : contrairement à la carte de débit immédiat, la carte de débit différé consiste à débiter une somme à une échéance précise, il peut s’agir de la fin du mois par le cumul des différentes opérations réalisées durant le mois en cours ou à horizon de plusieurs jours, après la réalisation de la transaction. On peut comparer le débit différé à une forme de crédit, mais qui sera plus cher que la carte de débit immédiat concernant les frais de fonctionnement.

Les cartes bancaires prépayées

Les cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui ne sont aucunement reliées à un compte bancaire classique, mais plutôt à un compte de paiement. La carte de bancaire prépayée est généralement disponible à travers une application mobile ou chez un buraliste pour certains établissements de paiement ou de monnaie électronique.

La carte de retrait

Moins connu que les autres types de cartes bancaires, la carte de retrait a pour principale fonction d’effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Elle ne permet pas d’effectuer des achats auprès de commerçant et ne seront pas utilisables sur un terminal de paiement.

Les différentes gammes de Cartes Bancaires

Il existe différentes gammes de cartes bancaires adaptées à différents budgets comme :

Les cartes bancaires gratuites comme les Visa Classique et Mastercard Classique

Les cartes bancaires prémium comme Gold Mastercard

Les cartes bancaires pour une clientèle haut de gamme comme Visa Infinite

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