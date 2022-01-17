Paiements par SMS : comment ça marche ?

Parmi les moyens de paiement les plus récents, on trouve le paiement par sms avec les applications de paiement instantané. En quoi consiste le paiement par sms ? Découvrez comment payer par sms entre particuliers ou pour effectuer un achat.

A quoi sert le paiement par sms ?

Il existe différentes façons de transférer de l’argent. Le moyen le plus connu est sans doute le virement bancaire. Le virement SEPA instantané est également de plus en plus répandu pour effectuer des transactions rapides.

Toutefois, ces solutions de paiement à distance nécessitent de connaître les coordonnées bancaires du bénéficiaire, notamment le RIB (ou l’IBAN) de son compte bancaire. Comment faire si vous ne disposez pas de cette information ?

Désormais, il existe un nouveau moyen de paiement : l’envoi d’argent par sms. Il vous suffit donc de connaître le numéro de téléphone portable de quelqu’un pour pouvoir lui faire un paiement par sms.

Le paiement par sms entre particuliers

Sachez déjà que toutes les banques ne proposent pas encore le virement par sms. Vous devez donc vérifier si votre interlocuteur bancaire offre ce service.

En pratique, comment fonctionne le paiement par sms ? C’est très simple !

Du côté de l’émetteur

Imaginons que vous souhaitez payer par sms. Vous devez tout d’abord vous connecter à votre application bancaire. Si votre banque propose le virement par sms, l’application aura une section dédiée à ce service.

L’application bancaire aura alors accès à votre carnet de contacts. Sélectionnez un contact, puis indiquez le type de virement, le montant que vous souhaitez envoyer et l’objet de la transaction. Après avoir éventuellement rempli les conditions de sécurité (un code secret par exemple), vous pouvez envoyer votre sms de paiement.

Du côté du bénéficiaire

Le bénéficiaire reçoit immédiatement le sms de paiement. Ensuite, tout dépend de l’outil utilisé.

Avec le service Paylib

Certaines banques (notamment la Société Générale, BNP Paribas et la Banque Populaire) se sont associées pour créer le service de paiement Paylib.

Si le bénéficiaire est déjà inscrit sur Paylib, il n’aura rien à faire car son numéro de téléphone est déjà associé à son compte bancaire. Dès qu’il reçoit le paiement par sms, l’argent est automatiquement crédité sur son compte.

Si le bénéficiaire n’est pas encore inscrit sur Paylib, il aura l’occasion de le faire après avoir reçu votre sms de paiement. Il pourra alors renseigner son RIB (ou IBAN) et récupérer l’argent que vous avez envoyé.

Sans le service Paylib

Il n’est toutefois pas indispensable d’utiliser Paylib pour payer par sms. Si votre banque ne passe pas par ce service, votre sms de paiement contiendra un lien de paiement. Le bénéficiaire devra alors cliquer sur le lien pour renseigner son RIB afin de recevoir l’argent sur son compte.

Attention : Dans ce cas, le bénéficiaire doit saisir son RIB à chaque transaction, même s’il reçoit plusieurs paiements par sms du même émetteur.

Le paiement par sms surtaxé pour faire un achat

Le paiement par sms n’est pas réservé aux virements entre particuliers. Il peut également servir à régler l’achat d’une prestation ou d’un service. On parle alors de sms surtaxé ou de micro-paiement par sms.

Le micro-paiement par sms surtaxé peut être proposé pour l’achat de tickets ou billets (transport, concert, exposition, etc.), le téléchargement de contenu (musique, jeu, vidéo, etc.), les dons à des associations…

Dans ce cas, le commerçant ou l’administration met à votre disposition un numéro court à 5 chiffres. Pour effectuer l’achat, vous devez donc envoyer un sms à ce numéro.

Bien sûr, il faut que ce service soit proposé par votre opérateur de téléphonie. Les grands noms (Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR) mettent en place cette offre baptisée SMS+.

Le micro-paiement par sms est ensuite ajouté sur votre facture téléphonique. Il inclut :

Le prix d’envoi d’un sms (s’il n’est pas inclus dans votre forfait) ;

Le montant de l’achat ;

Un surtaxe correspondant au service (jusqu’à 4,5 € en fonction du type d’achat).

Que vous soyez une association qui souhaite effectuer une campagne de dons par SMS ou une entreprise qui souhaite en savoir plus sur le paiement par SMS, vous pouvez opter pour des solutions alternatives de collecte de paiements.

Afin que le traitement du paiement puisse être effectué, on dénombre des portails de paiements qui permettent de collecter les données financières des clients. Ces interfaces se distinguent des processeurs de paiement qui effectuent la connexion entre le compte bancaire du client et celui du commerçant pour faciliter le transfert d’argent comme Paypal par exemple.

Les entrepreneurs ont besoin d’avoir accès à des interfaces sécurisées pour collecter les informations de paiement des clients. GoCardless est une solution de paiement au sens large, il ne collecte pas les données des clients et permet au commerçant de collecter ces données pour pouvoir finaliser le paiement.

La fintech permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement SEPA. GoCardless fournit des pages de paiement hautement sécurisées disponibles de nombreux formats que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ces pages s’adaptent à votre flux de paiement, y compris des pages hébergées ou des modules d'insertion comme WooCommerce.

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