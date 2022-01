Comment effectuer un paiement à distance ?

Les paiements à distance font partie du quotidien des entrepreneurs, il peut s’agir d’un moyen incontournable pour accepter des paiements ou augmenter son volume de vente. En effet, un entrepreneur qui propose ses produits ou services via les réseaux sociaux par exemple, pourra utiliser ce levier pour sécuriser, optimiser et faciliter ses transactions avec sa clientèle.

Il est en outre indispensable de prendre en compte ce type de paiement à côté des moyens de paiement traditionnels comme le chèque, l’argent liquide, pour pouvoir proposer une expérience de vente agréable vis-à-vis de la clientèle. Toutefois, il conviendra de se demander comment réaliser un paiement à distance et de connaître les différentes méthodes de paiement existantes.

Réaliser un paiement ponctuel à distance

On dénombre différents types de paiement à distance comme :

Le lien de paiement : ce type de paiement est simple, efficace et flexible pour tout entrepreneur qui désire optimiser ses paiements à distance à l’encontre de ses clients. Il est ainsi de possible de proposer un lien de paiement par email ou SMS depuis un fournisseur spécialisé. Il suffira pour le client de renseigner ses coordonnées bancaires sur une interface sécurisée. Par la suite, le client recevra une confirmation par SMS ou e-mail.

Gocardless propose notamment ce type de paiement à travers un dispositif de prélèvement et son service Instant Bank Pay. Ainsi, on parle de paiements ponctuels qui permettent aux entrepreneurs de générer un lien de paiement, notamment pour des projets complémentaires, des projets en commun avec des prestataires ou autres. Le client devra avoir en sa possession le lien de paiement.

Le terminal virtuel : ce type de solution propose également d’accepter des paiements à distance. Il suffira de rentrer en contact avec le client par téléphone ou courrier et de saisir sur le terminal virtuel les coordonnées bancaires du client sans avoir à se déplacer. Le client recevoir un SMS ou un e-mail qui confirmera la transaction.

Réaliser un paiement à distance récurrent à distance

Les paiements récurrents par le biais d’un prélèvement automatique : il est également possible de réaliser un paiement récurrent à distance. Ainsi, des fournisseurs comme Gocardless proposent la mise en place de paiements récurrents pour les entrepreneurs envers la clientèle par prélèvements automatiques. Il s’agit d’un moyen efficace d’éviter au maximum les risques d’impayés et de réduire la charge de travail par l’édition et l’envoi de factures à travers des moyens qui peuvent s’avérer être archaïque de nos jours. En effet, il peut être également judicieux de choisir un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

Des frais de transactions moins importants et une gestion optimale de sa facturation : ainsi, un fournisseur de paiement comme Gocardless propose des frais de transaction beaucoup plus avantageux par le biais de prélèvements automatiques comparés aux paiements par carte bancaire, notamment avec un contrat de vente à distance. Il suffira pour l’entreprise à travers un logiciel comme celui de Gocardless de générer une facture en ligne, ce qui permet d’offrir de la lisibilité sur les différentes échéances de paiement de la clientèle. Cela permet en outre de réduire le stress que peut générer une gestion rigoureuse de la trésorerie, ce qui permet également au passage de l’optimiser.

On parle de dispositifs de facturation en ligne pour les paiements récurrents par prélèvements automatiques à destination de la clientèle. Tout entrepreneur devra prendre en considération ce type de facturation, car cela permet une relance automatique en cas d’impayés et de valider de manière automatique le virement. Cela s’avère beaucoup plus avantageux qu’un terminal de paiement électronique ou un compte bancaire professionnel, surtout pour les petits entrepreneurs à la recherche d’une solution de paiement flexible et optimale.

