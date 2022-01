Top 6 des solutions de paiement pour PME

L’année 2020 a été marquée par des baisses d’activité pour grand nombre d’entrepreneurs en raison de la crise sanitaire et les multiples confinements. Des chiffres font état d’une augmentation des ventes en ligne et de la volonté des commerçants et entrepreneurs de se lancer en ligne, pour limiter les effets négatifs de la crise sanitaire. En effet, l’e-commerce représentait seulement en 2019 que 9.8 % du commerce de détail, pour augmenter à hauteur de 13,4 % en 2021.*Cette crise inédite est une opportunité pour tout entrepreneur de lancer ses ventes de biens ou de services en ligne, et de se renseigner sur les solutions de paiement en ligne pour PME. Il est bien évidemment vital de se renseigner sur les solutions existantes pour pouvoir vendre en ligne et augmenter son chiffre d’affaires de manière exponentielle pour les petits entrepreneurs.

Top 6 des solutions de paiement en ligne pour PME

Tout d’abord, avant de déterminer la meilleure solution de paiement en ligne pour PME, il est essentiel de cerner ses besoins et de déterminer ce qui sera le plus adapté à sa clientèle.

Voici quelques entreprises qui proposent des solutions de paiement en ligne :

Gocardless : cette solution de paiement en ligne permet de procéder au recouvrement des sommes dues par les clients, que ce soient des paiements récurrents ou ponctuels. Gocardless permet également un recouvrement des sommes dues à travers un dispositif de relances et d’éviter d’avoir recours à des méthodes manuelles qui peuvent s'avérer être longues et coûteuses. La solution de paiement en ligne s’adresse aux entrepreneurs qui proposent des abonnements à travers ses formules d’encaissement de paiements récurrents, mais également pour le paiement d’une seule prestation. L’API de Gocardless est moderne et facile à installer et permet d'encaisser des paiements par prélèvement bancaire dans plus de 30 pays.

Square : il s’agit d’une entreprise américaine qui propose plusieurs moyens de paiement en ligne comme des liens de paiement, une plateforme de vente en ligne et également des terminaux de paiement pour les boutiques physiques.

Revolut : Revolut est une fintech britannique qui propose des comptes de paiement professionnel multi-devises et des solutions de paiement en ligne pour les indépendants et gérant de petites entreprises. Ces modes de paiement comprennent une page de paiement en ligne, des plugins pour les e-commerces comme Magento, PrestaShop, Woocommerce ainsi que des API. Revolut propose également des liens de paiement.

PayPlug : PayPlug est une entreprise française filiale de Natixis qui propose une solution de paiement en ligne pour les créateurs d’entreprise, à travers des produits et des services en France et en Europe. Cette solution de paiement en ligne propose notamment une page de paiement en ligne, des plugins pour les boutiques en ligne, des boutons de paiement et des liens de paiement

Stripe : il s’agit de l’une des plus importantes entreprises dans le domaine des solutions de paiement en ligne. Stripe s’adresse notamment aux développeurs et propose une solution clé en main, à travers des plugins par exemple. Les services de Stripe comprennent une page de paiement, une intégration d’une solution de paiement en ligne via Shopify, Wizishop par exemple. Stripe propose également des plugins via WooCommerce et Prestahop qui sont très populaires parmi les e-commerçants, ainsi qu’un dispositif de facturation en ligne.

Paypal : il s’agit de la solution de paiement en ligne la plus connue, cependant, il est à noter que les frais peuvent être élevés. Les services de Paypal comprennent notamment des boutons de paiement, un lien permanent via PayPal.me, un terminal virtuel, une intégration sur les solutions d’e-commerce comme Wix ou des plugins pour Prestashop et Woocommerce.

Le choix de la meilleure solution de paiement en ligne dépend de plusieurs paramètres comme le chiffre d’affaires et les méthodes de paiement que les clients seraient le plus à même d’utiliser pour l’achat d’un bien ou d’un service. Il est en outre possible par exemple d’envoyer un lien de paiement ou de générer une facture en ligne, comme avec le logiciel de facturation et de comptabilité de l’entreprise Sage.

Mettre en place une solution de paiement en ligne

Le choix de la meilleure solution de paiement en ligne pour PME, nécessite de recenser les différents moyens existants à l’encontre des entrepreneurs.

- Les solutions de paiements intégrés dans l’e-commerce : ce type de solutions est proposé par les établissements bancaires ou les plateformes de e-commerce. Ainsi, l’entrepreneur pourra procéder à la vente de biens et de services sur son site internet et dispose d’une solution de paiement en ligne existante.- Les contrats de vente à distance (VAD) : il s’agit d’une solution de paiement mise en place par les établissements bancaires ou certains prestataires. En effet, le client sera orienté vers une page de paiement avec le logo de la banque. La banque est responsable de la transaction en ligne et permet de protéger l’entrepreneur d’une potentielle fraude ou litige avec un client. Cependant, ce moyen de paiement est plutôt adapté pour les moyennes et grandes entreprises.- Les portefeuilles de paiement en ligne : il s’agit d’un moyen de paiement très populaire en France et qui sera une solution particulièrement adaptée pour les petits entrepreneurs. Le portefeuille de paiement en ligne permet d’effectuer des paiements en ligne sans avoir à saisir ses données bancaires. Il s’agit d’un moyen de paiement simple à mettre en œuvre pour une entreprise de petite taille.

Les autres solutions de paiements en ligne existantes

On peut également dénombre d’autres moyens de paiements existants pour les PME comme :

Paiement via un lien ( pay by link ): pour ceux qui ne souhaitent pas nécessairement souscrire un contrat pour mettre en place une solution de paiement. Il existe le lien de paiement sous forme de texte ou QR codes.

Paiement différé : ce moyen de paiement permet d’acheter un bien ou un service à l’instant t et le payer plus tard

On dénombre également le paiement fractionné qui permet de régler en plusieurs fois. À savoir que certains fournisseurs de paiements peuvent proposer plusieurs moyens de paiement à la fois.

Il conviendra pour tout entrepreneur de définir ses besoins concernant le paiement en ligne à l’encontre des particuliers de manière scrupuleuse, afin de proposer une expérience d’achat optimale à ses clients.

