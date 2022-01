Comprendre le Terminal Virtuel de Paiement

Les terminaux de paiement font partie du quotidien des entrepreneurs et des particuliers. Ils sont désormais utilisés avec notamment l’émergence du paiement sans contact, qui permet de faciliter en outre les transactions suite à l’achat d’un bien ou d’un service.

On dénombre désormais avec l’avènement du digitale et des transactions par téléphone, le terminal de paiement virtuel (que l’on nomme également « TPE virtuel « ), qui constitue un moyen de paiement faisant partie du quotidien des entrepreneurs et des particuliers. Il est nécessaire pour tout entrepreneur qui désire proposer ce moyen de paiement à l’encontre des clients de connaître ce moyen de paiement innovant et inédit.

Définition du Terminal Virtuel de Paiement

Le terminal virtuel de paiement permet à un entrepreneur de saisir manuellement les données bancaires d’un client, afin de procéder au traitement d’une transaction, suite à l’achat d’un bien ou d’un service.

Ce qui veut dire que si le client effectue la transaction lui-même en saisissant par exemple son code secret, sur le terminal de paiement, on ne peut pas parler de « TPE virtuel ». Ce type de terminal de paiement sert effectivement à valider une transaction lorsque le client n’est pas présent, lors par exemple d’une transaction par téléphone ou via une interface web.

Le terminal virtuel de paiement via une interface web

Dans ce cas précis, le terminal virtuel de paiement en ligne consistera à l’entrepreneur de valider une transaction à travers une boutique en ligne (e-commerce). Ainsi, il s’agira de saisir les coordonnées bancaires du client sur une interface web. On peut ainsi comparer le terminal de paiement virtuel de paiement en ligne au portefeuille électronique par exemple, qui propose différents moyens de paiement à côté d’un terminal de paiement physique.

Le terminal virtuel de paiement pour les transactions par téléphone

On peut utiliser le terminal de paiement virtuel pour des transactions suite à l’achat d’un bien ou d’un service par téléphone. Ce type de transaction sera particulièrement utile pour les entrepreneurs, détenteurs d’hôtel lors de la réservation d’une chambre d’hôtel, notamment pour payer un abonnement ou une caution.

Il pourra en outre être idéal pour les travailleurs indépendants comme les designers, photographes ou des professions libérales comme les avocats ou médecins. En effet, le TPE virtuel sera particulièrement idéal pour ceux qui ne sont pas nécessairement aptes à accepter des paiements directement dans leur bureau, mais plutôt par téléphone. Il est possible de répertorier, classer et gérer ses différentes transactions concernant le TPE virtuel avec un logiciel de facturation et de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Le terminal virtuel de paiement peut également être utile pour les commandes par e-mail lors de la commande d’un produit sur un catalogue, toutefois ce moyen de paiement n’est pas nécessairement populaire en France. On parle ainsi de transactions MOTO (Mail Order/Telephone Order).

Cependant, ce type de transactions doit être effectué avec précaution en raison des risques élevés de fraudes.

Les informations à saisir pour un terminal de paiement virtuel

Il faudra généralement saisir dans le système relié au terminal de paiement virtuel des informations comme le nom, l’adresse, la devise, le numéro de téléphone, et le numéro de facture pour pouvoir valider la transaction.

Les solutions alternatives aux terminaux de paiement virtuel

Il existe des solutions alternatives comme les terminaux de paiement physiques, comme les terminaux fixes qui sont notamment utilisés dans des parkings, stations services et sont connectés par un câble à un routeur.

On dénombre également les terminaux mobiles, qui sont sans fil et fonctionnent avec une connexion Wifi ou 4G par exemple. Ils pourront être utilisés à l’extérieur. Ce type de terminal de paiement fonctionne avec une carte SIM ou est autonome. Certains peuvent également utiliser le Bluetooth.

Il conviendra au final pour l’entrepreneur d’arbitrer entre ces différents terminaux de paiement pour choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de son activité.

