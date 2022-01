L’avènement des Smartphones et l’amélioration des réseaux de téléphonie mobile, permet à chacun de ne plus seulement émettre et de recevoir des appels avec son téléphone portable. Il est désormais possible pour chaque propriétaire d’un Smartphone, de pouvoir effectuer un paiement mobile.

Véritable révolution dans les habitudes de consommation, il est désormais possible d’effectuer un paiement avec son Smartphone, et ce moyen de paiement pourra remplacer à terme le paiement avec une carte bancaire classique ou en espèce. Toutefois, ce moyen de paiement est encore peu populaire et entend se faire une place à côté des moyens de paiement classiques. Toutefois, comment fonctionne le paiement mobile?

Il suffira de poser son Smartphone sur un terminal de paiement, pour effectuer un paiement mobile. Ainsi, la technologie NFC permet de transmettre certaines données sur une courte distance. Grâce à cette technologie, le Smartphone utilisera une application spécifique sur l’appareil pour effectuer le paiement mobile.

Cette solution de paiement peut également fonctionner même si elle n’est pas connectée au réseau Wifi ou mobile. Le téléphone portable peut utiliser différentes technologies, que ce soit le NFC, le QR Code, le Bluetooth ou le réseau internet. Ainsi, il existe plusieurs applications qui permettent effectuer les paiements mobiles et qui sont compatibles avec la plupart des établissements bancaires.

Avant de savoir si l’utilisateur peut avoir accès à cette technologie de paiement, il est essentiel de se rapprocher de son établissement bancaire, afin de savoir si le compte bancaire est compatible avec une application de paiement via un téléphone mobile.

Zoom sur le paiement mobile avec la technologie NFC

La technologie NFC que l’on nomme en anglais « Near Field Communication », permet l’échange d’informations de deux terminaux de manière rapide. On peut comparer cette technologie au Bluetooth et de nombreux Smartphones sont équipés de cette technologie. Ainsi, le paiement mobile peut être effectué via la technologie NFC. Il s’agit en outre d’une technologie de paiement très répandue, car de nombreux Smartphones disposent de cette fonctionnalité.

Le paiement mobile avec un QR Code

La technologie du QR Code permet d’effectuer un paiement auprès d’un commerçant, en scannant un code sur le téléphone mobile. Le code sera scanné directement avec un terminal et la détection sera effectuée de manière instantanée, pour compléter la transaction. Afin de compléter le paiement via le QR Code, il faudra télécharger une application sur son Smartphone qui permet de lire le QR Code.

Le paiement mobile est gratuit et sans plafond

Le paiement mobile est entièrement gratuit et contrairement au paiement sans contact, il n’y a pas de plafond de paiement. En effet, avec le paiement sans contact, ce dernier est limité à hauteur de 50 euros.

Le paiement mobile permet ainsi de payer une transaction avec son Smartphone, des sommes supérieures à 50 euros. Par ailleurs, le paiement mobile est entièrement gratuit, toutefois, il est préférable de se rapprocher de son établissement bancaire afin de voir si une tarification n’est pas appliquée, le cas échéant.

Il est possible d’utiliser le paiement mobile dans une boutique qui propose un terminal de paiement, compatible avec un Smartphone. Il est essentiel de s’assurer que le terminal de paiement accepte ce mode de paiement et lors du règlement. Lors de cette étape, il faudra que le terminal demande la mention suivante : « présenter une carte » au lieu d’ « insérer » la carte. Pour le moment, il n’est pas encore possible de retirer de l’argent via son Smartphone avec le dispositif de paiement mobile, au sein d’un distributeur de billets.

