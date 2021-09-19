Comment créer un lien de paiement ?

Toute entrepreneur doit être en mesure de proposer des moyens de paiement à ses clients, que ce soit en liquide, par carte bancaire, par le biais d’un portefeuille électronique ou en générant un lien de paiement.

Le lien de paiement pourra être envoyé au client, suite à la prestation d’un service ou la fourniture d’un bien, par différents moyens : e-mail, SMS, réseaux sociaux. Le client pourra effectuer un paiement à distance par le biais d’une carte de paiement. Chaque entrepreneur doit être en mesure de connaître le processus de création d’un lien de paiement, envers sa clientèle.

Que peut-on effectuer avec un lien de paiement ?

Tout d’abord, il faut savoir que le lien de paiement est destiné à des paiements ponctuels et pourra être envoyé à plusieurs clients. Il sera en outre possible d’ajouter différents modes de paiements, qui seront adossés au lien de paiement.

Il est également possible de moduler différentes échéances, en ajoutant d’autres échéances de paiements envers les clients.

Lors de la création du lien, il est possible de mettre en œuvre un dispositif de sécurité supplémentaire, en demandant l’acceptation du client pour effectuer différents paiements. Notamment, s’il s’agit d’un paiement avec plusieurs échéances.

Il sera également possible de générer des liens de paiement via un dispositif de QR Code.

Quels critères à prendre en compte pour choisir la bonne solution ?

Toute personne a la possibilité de créer un lien via une néobanque. Ouvrir un compte dans une néobanque est très facile et permet d’accéder à des services proches d’une banque traditionnelle. Certaines néobanques permettent de générer des liens dans plusieurs devises et définissent des plafonds pour chaque formule. La concurrence est assez rude et il sera nécessaire de consulter des comparateurs qui permettront d’effectuer le meilleur choix, au niveau des frais.

Certaines solutions imposent la souscription d’un contrat de vente à distance auprès d’un établissement bancaire, il peut s’agir par exemple d’un spécialiste du paiement à distance. Cela peut être idéal pour un entrepreneur qui ne dispose pas encore d’une boutique en ligne.

Un portefeuille électronique peut être une solution à prendre en considération, en raison de la facilité de créer un compte.

Tout entrepreneur qui désire acquérir également un terminal de paiement pourra choisir une entreprise qui propose ce type de service, avec la prestation d’un service de lien de paiement.

Avant de pouvoir choisir une solution pour créer des liens de paiement, il est essentiel de vérifier plusieurs paramètres comme les frais fixes, qui peuvent s’appliquer sur chaque transaction. Ainsi, l’entrepreneur devra notamment déterminer le montant moyen des encaissements. Le choix de la bonne solution dépendra du volume de transactions.

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Les informations à saisir pour créer un lien de paiement

Il sera indispensable de saisir plusieurs informations pour générer un lien de paiement. Généralement, les solutions proposent une page dédiée pour accéder à une interface visant à la création du lien de paiement.

La solution proposera généralement un bouton qui vous permettra de créer un nouveau lien. L’entrepreneur devra par la suite saisir certaines informations concernant la création du lien. Il faudra renseigner en outre :

la devise

le montant

la nature de la transaction

Les informations à saisir dépendent bien entendu de l’entreprise que l’utilisateur aura recours. Il pourra y avoir une option pour permettre au client d’approuver des futurs paiements. Ce qui veut dire qu’il devra donner son accord par mail pour valider un paiement récurrent.

L’entrepreneur pourra dans certains cas ajouter une redirection vers une autre interface, après que le client ait effectué le paiement.

Il sera possible d’utiliser un logiciel de comptabilité, comme celui de l’entreprise Sage pour classer et gérer la nature des différents paiements, envers son entreprise.