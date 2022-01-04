Comprendre le Terminal Virtuel de Paiement

Les terminaux de paiement font partie de notre quotidien et sont désormais utilisés avec notamment l’émergence du paiement sans contact, de l’internet, des paiements par sms et par téléphone.

On dénombre désormais avec l’avènement du numérique et des transactions par téléphone, le terminal de paiement virtuel (que l’on nomme également TPE virtuel ), qui constitue un moyen de paiement faisant partie du quotidien des entrepreneurs et des particuliers.

Il est nécessaire pour tout entrepreneur qui désire proposer ce moyen de paiement pour encaisser les paiements des clients de connaître ce moyen de paiement innovant et inédit.

En quoi consiste un Terminal de Paiement Virtuel ?

Le terminal de paiement virtuel permet à un entrepreneur de saisir manuellement les données bancaires d’un client, afin de procéder au traitement d’une transaction, suite à l’achat d’un bien ou d’un service.

Lorsque le client effectue la transaction avec une carte de crédit ou de débit dans un commerce, le commerçant va lui proposer un terminal de paiement électronique.

À contrario, le terminal de paiement virtuel sert à valider une transaction lorsque le client n’est pas présent physiquement dans le commence, comme pour une transaction par téléphone ou via une interface web.

Dans ce cas précis, le terminal virtuel de paiement en ligne consistera à l’entrepreneur de valider une transaction au sein d’une boutique en ligne (e-commerce). Vous devrez saisir les coordonnées bancaires du client sur une interface web.

On peut utiliser le terminal de paiement virtuel pour des transactions suite à l’achat d’un bien ou d’un service par téléphone. Ce type de transaction sera particulièrement utile par exemple pour les réservations d’une chambre d’hôtel ou des professions libérales.

En effet, le TPE virtuel sera particulièrement idéal pour ceux qui ne sont pas nécessairement aptes à accepter des paiements directement dans leur bureau, mais plutôt par téléphone. Il est possible de répertorier, classer et gérer ses différentes transactions concernant le TPE virtuel avec un logiciel de facturation et de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Le terminal virtuel de paiement peut également être utile pour les commandes par e-mail lors de la commande d’un produit sur un catalogue, toutefois ce moyen de paiement n’est pas nécessairement populaire en France. On parle ainsi de transactions MOTO (Mail Order/Telephone Order).

Cependant, ce type de transactions doit être effectué avec précaution en raison des risques élevés de fraudes.

Quelles sont les informations à saisir au sein d’un terminal de paiement virtuel ?

Il faudra généralement saisir dans le système relié au terminal de paiement virtuel des informations suivantes :

Nom

Adresse

Devise

Numéro de téléphone

Numéro de facture pour pouvoir valider la transaction.

Quelles sont les solutions alternatives aux terminaux de paiement virtuels ?

Il existe des solutions alternatives comme les terminaux de paiement physiques, comme les terminaux fixes qui sont notamment utilisés dans des commerces et sont connectés par un câble à un routeur.

On dénombre également les terminaux mobiles, qui sont sans fil et fonctionnent avec une connexion Wifi ou 4G par exemple. Il conviendra pour l’entrepreneur d’arbitrer entre ces différents terminaux de paiement pour choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de son activité. La tarification de ces différents terminaux est variée avec des appareils avec ou sans commissions.

Il est possible d’opter pour une solution de paiement comme GoCardless qui propose des interfaces de paiement à conversion élevée. Ces pages de paiement permettent d’effectuer la collecte du paiement et sont disponibles dans une variété de formats pour s'adapter à votre flux de paiement, y compris des pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées.

GoCardless propose de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement SEPA. Ainsi, vous serez en mesure de proposer une expérience de paiement complète à votre client, par l’émission d’une facture avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage et proposer le paiement de cette même facture sur une interface entièrement sécurisée qui sera un choix alternatif au terminal de paiement virtuel.

Vous avez la possibilité de définir la date de paiement et la somme à prélever afin de procéder au paiement de la facture du client grâce au prélèvement automatique. Cela permet de réduire de manière considérable les retards de paiement et les impayés. Par ailleurs, vous êtes à l’initiative du processus du paiement, ce qui vous permet d’obtenir une véritable visibilité sur les clients qui ont payé ou non via un tableau de bord facile d’utilisation et intuitif.

Ainsi, grâce à GoCardless, les clients ont consacré une baisse de 59 % du temps consacré à la gestion des paiements des clients.

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