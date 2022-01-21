Les paiements à distance permettent de faciliter les transactions professionnelles avec les clients. En effet, le paiement à distance peut prendre plusieurs formes comme un lien de paiement, un terminal virtuel, un paiement par sms ou encore un paiement par e-mail. Il s’agit d’un moyen pratique et optimal pour accepter des paiements et ainsi augmenter ses ventes. En effet, si vous proposez par exemple des produits ou services via les réseaux sociaux par exemple, vous pouvez utiliser le paiement à distance pour sécuriser, optimiser et faciliter ses transactions avec sa clientèle.

Il est en outre indispensable de prendre en compte ce type de paiement à côté des moyens de paiement traditionnels comme le chèque ou les espèces, pour pouvoir proposer une expérience de vente agréable vis-à-vis de la clientèle. Toutefois, vous devez savoir comment effectuer un paiement à distance et prendre connaissance de différentes méthodes de paiement existantes comme le paiement ponctuel à distance ou le paiement récurrent à distance.

Réaliser un paiement ponctuel à distance

On dénombre différents types de paiement à distance comme :

Le lien de paiement

Ce type de paiement est simple, efficace et flexible pour tout entrepreneur qui désire optimiser ses paiements à distance à l’encontre de ses clients. Gocardless propose notamment ce type de paiement à distance à travers un dispositif de prél�èvement et son service Instant Bank Pay. Ainsi, on parle de paiements ponctuels qui permettent aux entrepreneurs de générer un lien de paiement, notamment pour des projets complémentaires, des projets en commun avec des prestataires ou autres. Le client devra avoir en sa possession le lien de paiement.

Paiement par email

Il est ainsi possible de proposer un lien de paiement par email depuis un fournisseur spécialisé. Il suffira pour le client de renseigner ses coordonnées bancaires sur une interface sécurisée. Par la suite, le client recevra une confirmation par e-mail.

Gocardless propose notamment ce type de paiement à distance à travers un dispositif de prélèvement et son service Instant Bank Pay. Ainsi, on parle de virement sepa occasionnel qui permettent aux entrepreneurs de générer un lien de paiement, notamment pour des projets complémentaires, des projets en commun avec des prestataires ou autres. Le client devra avoir en sa possession le lien de paiement.

Paiement par SMS

Le paiement par SMS permet d’effectuer un virement SEPA instantané à condition que la banque du client accepte ce moyen de paiement. Pour effectuer un paiement à distance par SMS, il faut disposer du RIB (ou IBAN) du destinataire du paiement. Effectuer un paiement à distance par SMS consiste dans un deuxième temps à obtenir le numéro de téléphone du créancier pour pouvoir effectuer le paiement avec mobile par SMS. L’application de la banque va accéder aux contacts sur le mobile et il suffira de sélectionner le destinataire et d'indiquer des informations comme le montant, la nature de la transaction et le mode de virement.

Le terminal virtuel

Le terminal virtuel de paiement permet d’accepter les paiements à distance par téléphone ou par courrier. Il suffira de rentrer en contact avec le client par téléphone ou courrier et de saisir sur le terminal virtuel de paiement les coordonnées bancaires du client sans avoir à se déplacer. Par la suite, le client va recevoir un SMS ou un e-mail qui confirmera la transaction.

Réaliser un paiement récurrent à distance

Les paiements récurrents par le biais du prélèvement automatique : il est également possible de réaliser un paiement récurrent à distance. Ainsi, une solution de paiement comme Gocardless propose la mise en place de paiements récurrents pour les entrepreneurs envers la clientèle par prélèvements automatiques. Il s’agit d’un moyen efficace de prévenir et d’anticiper les retards de paiement et les impayés.

Facturation en ligne : L’entrepreneur peut émettre une facture en ligne via un logiciel et encaisser le paiement récurrent avec le prélèvement SEPA afin de réduire la charge de travail par la création manuelle de factures. Ainsi, il peut être également judicieux de choisir un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage et le relier à une solution de paiement comme GoCardless.

Logiciel de facturation : Il est possible avec GoCardless d’obtenir des frais de transactions moins importants et de mettre en place des bonnes pratiques de facturation. La fintech propose des frais de transaction beaucoup plus avantageux par le biais de prélèvements automatiques comparés aux paiements par carte bancaire, notamment avec un contrat de vente à distance. Il suffira pour l’entreprise à travers un logiciel comme celui de Gocardless de générer une facture en ligne, ce qui donne la possibilité d’offrir plus de lisibilité sur les différentes échéances de paiement de la clientèle. La mise en place de ces bonnes pratiques amènent des effets positifs comme le fait de réduire le stress que peut générer une gestion rigoureuse de la trésorerie. L’entrepreneur pourra également au passage l'optimiser.

On parle de dispositifs de dématérialisation des factures pour les paiements récurrents par prélèvements automatiques à destination de la clientèle. Tout entrepreneur devra prendre en considération ce type de facturation, car cela permet une relance automatique en cas d’impayés et de valider de manière automatique le virement. Cela s’avère beaucoup plus avantageux qu’un terminal de paiement électronique ou un compte bancaire professionnel, surtout pour les petits entrepreneurs à la recherche d’une solution de paiement flexible et optimale.