Choisir le meilleur terminal de paiement sera particulièrement vital pour encaisser dans les meilleures conditions les transactions par carte bancaire. Ainsi, à côté des espèces, chèques ou virements bancaires, un commerçant pourra opter pour le meilleur terminal de paiement pour diversifier ses revenus et élargir sa clientèle.

Cependant, les offres concernant les terminaux de paiement sont nombreuses et variées. Il conviendra de connaître le meilleur terminal de paiement, les frais de transaction et les différents types de terminaux de paiement.

En quoi consiste un terminal de paiement ?

Le terminal de paiement, également appelé « lecteur de cartes bancaires », est un appareil électronique pour les entrepreneurs. Un professionnel utilise un terminal de paiement pour encaisser les paiements de sa clientèle. On dénombre différents types de terminal de paiement :

Terminal de paiement mobile

Terminal de paiement fixe

Terminal de paiement avec connexion Wifi ou 3G

Terminal de paiement avec ou sans imprimante

Les choix sont nombreux et variés, ce qui permet à l’entrepreneur de trouver un terminal de paiement adapté à son chiffre d’affaires et la nature de son activité.

Les avantages des terminaux de paiement mobile

Le terminal de paiement mobile a plusieurs avantages pour les entrepreneurs. Il permet d’accepter la carte bancaire comme mode de paiement, qui est le moyen de paiement le plus populaire en France.

Le terminal permet de réduire les frais administratifs, suite à des chèques impayés et la gestion des encaissements des chèques. Il s’agit ainsi d’un moyen de paiement facile à mettre en place et sécurisé.

Choisir le meilleur terminal de paiement nécessite de prendre en compte certains critères :

Le prix : le prix est un facteur à prendre en considération et se subdivise en deux éléments. À savoir le prix fixe, c'est-à-dire le coût du TPE. L’entrepreneur devra également prendre en compte le taux de commission qui sera facturé sur chaque paiement.

Le type de connexion : un terminal de paiement électronique avec une connexion Bluetooth sera le moins cher du marché. Les TPE avec une carte SIM 3G ou 4G seront un peu plus coûteux, car elles sont plus autonomes. Un TPE haut de gamme cumule différents types de connexion : Bluetooth, Wifi, 3G, 4G…

TPE avec une imprimante : les TPE les moins chers à moins de 100 euros ne disposent pas d’imprimante intégrée. Cependant, il sera possible d’envoyer une facture par e-mail. Il faudra prévoir un budget plus important pour choisir une TPE avec une imprimante (entre 149 euros HT et 399 euros HT).

Les meilleurs terminaux de paiement

4 grandes marques se distinguent pour un entrepreneur souhaitant avoir un aperçu synthétique et rapide des meilleurs terminaux de paiement. Nous avons retenu 4 critères : le prix, la connexion, les frais sur les transactions et si le TPE propose une imprimante ou non.

Entreprises Tarif HT Connexion Frais sur les transactions Propose t-il une imprimante ? Sumup - SUMUP AIR 29 € Bluetooth 1,75 % non Smile&Pay – MINI SMILE 49 € Bluetooth 1.65 % (ou 0.65 % au delà de 35 €/ mois) non My Pos – MyPOS GO 29 € Wifi, 3G, 4G 1.69 % + 0,05 € non Zettle – Zettle reader 2 Bluetooth 1.75 % non

Ce classement est non-exhaustif mais permettra d’avoir une idée du meilleur terminal de paiement électronique pour les petites et moyennes entreprises. Il faudra également prendre en considération les besoins de l’activité professionnelle.

Certaines professions nécessitent par exemple l’obtention d’un terminal de paiement virtuel. Il sera également important de pouvoir recenser l’ensemble des transactions avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage, afin de pouvoir automatiser le processus de gestion des différentes transactions avec un TPE.

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