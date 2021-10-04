Quels sont les avantages du E-Wallet ?

Les moyens de paiement se diversifient avec l’avènement du digital et la démocratisation des smartphones via les applications mobiles de paiement.

Le paiement en liquide ou par carte bancaire, ont désormais un sérieux concurrent du nom d'e-wallet (portefeuille électronique.).

Cependant, en quoi consiste et comment fonctionne l’E-Wallet ? Il s’agit d’un porte-monnaie électronique qui permet à ses utilisateurs d'effectuer des transactions sécurisées et qui s’adresse notamment aux entrepreneurs. Ce moyen de paiement donne la possibilité de se faire payer de manière optimale et permet de mettre en œuvre une gestion moderne et efficace des paiements.

En quoi consiste l’e-wallet ?

Vos clients auront la possibilité grâce à l’e-wallet d’acheter en toute sécurité. en ligne depuis un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette.

Définition de l’ewallet : On définit le porte-monnaie électronique, comme étant un véritable intermédiaire entre une boutique en ligne et un établissement financier. Ce moyen de paiement permet en outre de résoudre de nombreux problèmes et d’accroître la sécurité des transactions. Votre client n’aura plus besoin de renseigner le numéro de sa carte bancaire, lors de l’achat d’un produit ou d’un service. L’acheteur recevra un code sur son téléphone afin de confirmer la transaction. Ainsi, l’ewallet est utilisé par de nombreux prestataires de paiement et est désormais incontournable.

Fonctionnement du e-wallet : Pour utiliser le porte-monnaie électronique, il faut créer un compte auprès d’un prestataire qui propose ce type de service. Durant la création du compte, l’utilisateur doit créer un identifiant ou un mot de passe. Le fonctionnement du porte-monnaie électronique consiste à utiliser ce compte auprès d’une boutique en ligne. Si cette boutique accepte l'E-Wallet comme mode de paiement, l’utilisateur devra saisir son identifiant et son mot de passe. Votre client ne devra pas saisir un numéro de carte bancaire ou utiliser ses coordonnées bancaires. Ses données bancaires sont conservées en toute sécurité par l’opérateur.

Le fonctionnement du E-Wallet permet de proposer un système de paiement en ligne sécurisé. Les coordonnées qui sont associées au porte-monnaie électronique, sont conservées en toute sécurité et l’utilisateur devra renseigner simplement sur une page sécurisée, son identifiant, son mot de passe et un code secret.

Quels sont les avantages du E-Wallet ?

L’ambition de ce moyen de paiement est de faciliter les paiements en ligne et de fluidifier les achats en ligne. L’utilisateur se retrouve avec un moyen de paiement, accessible à tous, peu coûteux et très facile d’utilisation. Les avantages du porte-monnaie électronique sont les suivants :

Accessible à tous : l'E-Wallet est accessible à tous et les fournisseurs de porte-monnaie électronique, ne demandent aucun critère de revenus pour pouvoir accéder à ce moyen de paiement.

Sécurisé : Le porte-monnaie électrique est très sécurisé et ne nécessite aucunement de renseigner le numéro de carte bancaire, le code de sécurité (CVV) et la date d’échéance à chaque transaction : les données sont conservées par l’opérateur.

Protection contre la fraude : Ce moyen de paiement permet de se protéger d’une boutique en ligne avec des mauvaises pratiques commerciales, qui peut détourner vos données à des fins d’escroquerie : le but étant d’assurer un paiement en ligné sécurisé. L’E-Wallet permet d’établir un filet de sécurité entre votre établissement bancaire et la boutique en ligne, afin de sécuriser au maximum la transaction.

Respect de l’environnement : L’E-Wallet permet de contribuer à la protection de l’environnement et de limiter au maximum l’usage des cartes bancaires. En effet, celles-ci sont en plastique, qui est en outre une matière difficile à recycler.

Après avoir pris connaissance du fonctionnement et des avantages de ce moyen de paiement en ligne alternatif que vous pouvez proposer à vos clients. Vous pouvez vous renseigner pour la bonne marche de votre activité, sur la nécessité de choisir une entreprise qui propose un E-Wallet, que vous pourrez intégrer dans votre Back Office Marchand. Il est essentiel de réfléchir au déploiement de cette solution de paiement et de choisir un logiciel de gestion pour recenser les différentes transactions générées par le portefeuille électronique ou un Mobile Wallet.

Vous pourrez ainsi répertorier, classifier, les différentes transactions relatives au porte-monnaie électronique, afin de différencier vos différentes sources de financements via les différents moyens de paiement que vous pourrez proposer.

Le logiciel de l’entreprise Axonaut vous permettra de faciliter cette classification. Il est également possible de proposer le prélèvement automatique comme moyen de paiement avec une solution de paiement comme GoCardless afin de collecter les paiements récurrents.

GoCardless est une solution comparable à un ewallet au niveau de la sécurité des paiements. La fintech propose de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. Tout cela grâce à des pages de paiements hautement sécurisées disponibles dans de nombreux formats qui proposent une expérience d’achat optimale.