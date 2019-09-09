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Prélèvement SEPA : Le Guide

Avantages des mandats dématérialisés

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Dernière modificationfévr. 2020Lecture : 1 minutes

Chez GoCardless, nous pensons que le mandat dématérialisé est actuellement la clé pour accéder au potentiel complet du système SEPA et des prélèvements automatiques, en particulier pour les entreprises en ligne.

Les mandats dématérialisés présentent plusieurs avantages par rapport aux mandats papier, et peuvent fournir des avantages potentiels en termes de coût et d'efficacité :

  • Moins de processus de saisie manuelle - les mandats papier exigent un transfert physique, un stockage et des détails devant être introduits manuellement par les créanciers (entreprises). Le processus du mandat dématérialisé est donc intrinsèquement plus efficace et moins propice à l'erreur.

  • Processus automatisés - les mandats dématérialisés permettent un stockage automatique et une récupération de données de mandat.

  • Pas d'impression, de signature et d'effort de retour - les mandats dématérialisés évitent les inconvénients de l'impression, de signature et d'envoi d'un formulaire en papier en utilisant un procédé complètement électronique. Cela signifie qu'il n'y a ni impression ni frais postaux. Il réduit également les dossiers en papier, et l'archivage.

GoCardless fournit un système en ligne simple de création et de gestion de mandats.

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