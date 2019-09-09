Avantage des e-mandats

En permettant d'utiliser directement la banque en ligne du débiteur, l'e-mandat offre une sécurité accrue par rapport aux mandats électronique ou papier.

Afin d'établir un e-mandat, le débiteur doit tout d'abord s'identifier sur sa banque en ligne. Il peut ensuite valider le mandat de prélèvement SEPA dans l'environnement sécurisé de sa banque en ligne. Ceci permet d'identifier de façon certaine le signataire du mandat et ainsi réduit le risque de fraude ou de contestation du mandat.

Malgré cet avantage considérable, très peu de banques permettent la signature d'e-mandat sur leur portail de banque en ligne (ce service est optionnel). Pour que le service e-mandat fonctionne, il doit être repris par un nombre important de banques. GoCardless a donc développé un mandat électronique qui permet aux entreprises d'accéder au prélèvement SEPA en conformité avec la réglementation et de façon sécurisée tout en limitant au minimum les actions nécessaires de vos clients.