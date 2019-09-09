Le prélèvement SEPA donne aux créanciers (entreprises) un contrôle important sur leurs paiements, ce qui en fait un outil idéal pour la collecte de paiements récurrents.

Le prélèvement SEPA permet d'encaisser des paiements dans 36 pays de la zone euro. Dans ce guide, nous analysons les types de créanciers pour lesquels le système de prélèvement automatique est le plus adapté (avantages) et les types de transactions pour lesquelles il est le moins adapté (inconvénients), permettant ainsi aux créanciers de déterminer si le prélèvement SEPA leur convient ou non.

Le paiement par prélèvement SEPA est idéal pour...

Encaisser des paiements récurrents tels que des abonnements.

Pour les créanciers qui encaissent des paiements récurrents, tels que les prestataires de services par abonnement ou les associations collectant des dons et des cotisations, le prélèvement SEPA présente trois grands avantages :

Contrôle - Recourir au prélèvement SEPA permet aux créanciers de s'assurer que leurs débiteurs paieront leurs factures au bon moment tous les mois. Taux de rétention - Mettre en place le prélèvement SEPA supprime les échecs de paiements dus à l'expiration d'une carte bancaire, à son annulation ou à sa perte. Cela augmente également la fidélité des débiteurs en leur offrant une méthode de paiement pratique et rapide. Réduction du temps d'administration - Le prélèvement SEPA réduit le temps d'administration lié au traitement des paiements, aux relances pour impayés et au rapprochement bancaire.

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La facturation des services où le paiement instantané n'est pas nécessaire

Ce cas d’utilisation concerne par exemple des agences marketing. Le prélèvement SEPA est idéal pour la facturation en B2B pour trois grandes raisons :

Amélioration de la trésorerie - Le recours au prélèvement SEPA redonne un certain niveau de contrôle aux créanciers fournisseurs des services. Ceux-ci sont en mesure d'encaisser les paiements lorsqu'ils le souhaitent, offrant ainsi un plus grand contrôle des flux de trésorerie. Des montants variables peuvent être facilement collectés - Le paiement par prélèvement SEPA permet aux créanciers d'encaisser des montants variables en utilisant un mandat initial unique. Lorsque le montant de paiement change, les créanciers sont en mesure de réclamer automatiquement le nouveau montant. Cela diffère d'un échéancier fixe où les débiteurs ont besoin de donner de nouvelles instructions à leur banque à chaque fois qu'un changement se présente. Réduction du temps consacré à l'administratif - Le prélèvement SEPA réduit le temps et les efforts consacrés à éviter les retards et les échecs de paiement. Il réduit également le délai moyen des encaissements tout en permettant d'éviter les conversations désagréables liées à l'argent avec les débiteurs.

Les paiements de débiteurs ayant une relation de longue durée avec le créancier

C’est notamment le cas des grossistes. Encaisser les paiements par prélèvement SEPA en fonction de l'utilisation d'un service ou d'un produit fonctionne pour les mêmes raisons que celles liées aux factures (ci-dessus). Il fournit également deux avantages clés supplémentaires pour les débiteurs :

Une méthode de paiement simple pour les débiteurs - Il automatise le processus de recouvrement et permet aux clients de simplifier leur façon de payer. Option de paiement flexible - Le prélèvement SEPA donne aux débiteurs actuels la possibilité de payer par mensualité ou par acompte.

Des marchés avec une faible utilisation de la carte bancaire

Dans les pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où le taux de pénétration des cartes de crédit est inférieur à 50 %, le paiement par prélèvement SEPA est le moyen le plus simple et efficace. De même, dans les industries et des marchés où l'utilisation de cartes d'entreprise est faible, les clients en B2B préfèrent payer par compte bancaire.

Payer par prélèvement SEPA ne convient pas pour…

Les transactions qui nécessitent un paiement immédiat.

Les paiements collectés via le prélèvement SEPA ne sont pas instantanés, même sous le système B2B le plus rapide. Consultez notre guide des délais pour plus d'informations.

Les transactions à forte liquidité ou les biens de haute valeur.

La protection du débiteur (consommateur) prévue par le prélèvement SEPA autorise le remboursement de transactions dans les 8 premières semaines suivant le prélèvement, ce qui en fait un instrument de paiement inadapté aux biens de haute valeur.

Optez pour le prélèvement SEPA via GoCardless

Notre tableau de bord en ligne et notre API rendent le prélèvement SEPA abordable et facile d'accès. Les créanciers utilisent généralement GoCardless pour leurs besoins liés à la facturation régulière, aux abonnements ou aux formules d'adhésions. Quelques exemples des cas d’utilisation de prélèvement par GoCardless sont :

Entreprises SaaS

Entreprises d'abonnement

Entreprises B2B ou PMEs

Télécoms

Services locaux

Journaux

Sociétés d'hébergement Web

Prêts bancaires

Agences digitales, de marketing, etc.

Professionnels du secteur de l'assurance

Organisations associatives

Salles de sport

Conçu pour des paiements récurrents tels que les abonnements, GoCardless facilite l’encaissement des paiements de banque à banque, pour les montants ponctuels ou variables. Optimisez la gestion de vos transactions commerciales en adoptant le prélèvement SEPA de GoCardless.