Aspects du rapprochement bancaire automatique

Le rapprochement bancaire permet de résoudre de nombreux problèmes que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos opérations comptables et de gérer la trésorerie de l’entreprise de manière optimale. Cependant, si vous effectuez le rapprochement de vos relevés de comptes et de vos documents comptables de manière manuelle pour identifier les écarts de solde, cela peut vous prendre un temps précieux, de l’énergie et vous pouvez effectuer de nombreuses erreurs.

Le rapprochement bancaire automatique peut-être une solution idéale pour vous concentrer sur le développement du chiffre d’affaires de votre entreprise. Cependant, en quoi consiste le rapprochement bancaire automatique ? Quels sont les avantages du rapprochement bancaire automatique et ses inconvénients pour votre entreprise ?

Qu’est-ce que le rapprochement bancaire automatique ?

Le rapprochement bancaire automatique est une opération comptable qui consiste à vérifier les différentes données qui figurent sur vos documents comptables qui correspondent aux informations qui se trouvent sur vos relevés bancaires. Le rapprochement bancaire automatique permet en outre d’automatiser les différentes opérations.

Le rapprochement bancaire automatique n’est pas obligatoire mais est vivement conseillé pour votre entreprise. Il comporte de nombreux avantages pour votre entreprise afin de tenir une comptabilité juste et optimale.

Quels sont les avantages du rapprochement bancaire automatique ?

Le rapprochement bancaire automatique a plusieurs avantages :

Il permet de corriger les erreurs et oublis que vous pouvez produire en effectuant un rapprochement bancaire manuel.

Le rapprochement bancaire automatique vous permet de gagner du temps et de l’énergie et de vous concentrer sur le développement de votre entreprise.

Le comptable peut se concentrer sur des opérations comptables plus importantes comme les comptes annuels ou la déclaration des impôts et cotisations sociales.

Le rapprochement bancaire automatique vous permet de détecter de manière optimale les décalages concernant la date d’inscription d’une opération sur le relevé de compte et la comptabilisation de cette même opération.

Quels sont les inconvénients du rapprochement bancaire automatique ?

Toutefois, il est nécessaire de prendre en considération les potentielles limites du rapprochement bancaire automatique :

Pour une entreprise qui a un modèle de facturation standardisé, le rapprochement bancaire automatique peut produire des difficultés en raison de plusieurs sommes identiques qui rentrent le même jour en provenance de factures différentes : Il peut être ainsi difficile de rapprocher différentes factures de montants similaires si vous appliquez une tarification standard.

Des opérations frauduleuses peuvent être difficiles à identifier et vous enlevez le pouvoir à vos employés d’effectuer des signalements d’erreurs ou d’utilisation abusive de la trésorerie de l’entreprise.

Quelles sont les solutions disponibles pour effectuer le rapprochement bancaire automatique ?

Malgré les potentielles limites du rapprochement bancaire automatique pour votre entreprise, il est essentiel de choisir les meilleures solutions disponibles sur le marché pour libérer du temps et de l’énergie pour votre comptable et vous-même.

Pour collecter les paiements de vos différents clients, vous pouvez envisager d’utiliser une solution de paiement comme GoCardless. La fintech propose de collecter directement les paiements de vos clients sur leurs comptes bancaires par prélèvement SEPA à une date précise et propose un rapprochement bancaire automatique, car la solution est compatible avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Ce qui veut dire que concrètement, vous pourrez effectuer le rapprochement bancaire automatique des sommes qui sont collectées avec GoCardless et qui seront automatiquement répertoriées sur votre logiciel de comptabilité Sage. Par ailleurs, vous aurez une visibilité complète du paiement de chaque facture sur le tableau de bord intuitif et facile d’utilisation de la fintech.

Vous avez ainsi la possibilité de suivre précisément votre trésorerie et d’identifier très facilement les erreurs et oublis. GoCardless est compatible avec plus de 300 partenaires dont la plupart offrent la synchronisation automatique avec votre compte bancaire professionnel dans le respect de la protection de vos données.