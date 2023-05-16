Débuter dans le graphisme et vivre de sa passion est le rêve du plus grand nombre, encore faut-il savoir comment facturer une prestation et créer une facture de graphiste digne de ce nom. Ainsi, ces questions peuvent émerger pour bon nombre de graphistes en freelance qui désirent exercer cette activité professionnelle en qualité de micro-entrepreneur.

Il est essentiel de savoir comment facturer ses prestations dans les meilleures conditions, que ce soit par

Rapport au projet ou au nombre d’heures qui ont été consacrés sur une tâche précise comme la création d’un logo. L’essentiel étant de créer une facture de graphiste conforme à la réglementation avec des prestations qui sont facturées au juste prix. Pour cela, cet article va vous détailler comment facturer une prestation en qualité de graphiste et notamment obtenir un exemple de facture de graphiste en freelance.

Obtenir un exemple de facture de graphiste

Vous pouvez télécharger une facture de graphiste en freelance ici. Le modèle de facture graphiste est également disponible ci-dessous :

Nom de l’entrepreneur ou raison sociale

Adresse

Numéro SIREN/SIRET

E-mail :

Téléphone :

Nom du client

Adresse

Facture № :

Date de facture :

Date d’échéance :

Description Quantité Unité Prix TVA Montant Création de logo Heure 7 50,00 20 % 350,00 Flyers Pièce 3 50,00 20 % 150,00

Sous-total HT : 500,00

TVA : 100,00

Montant Total : 600,00

“TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts”. ( lorsqu’il s’agit d’un auto-entrepreneur avec franchise de TVA )

Modalités de paiement : paiement comptant à réception de la facture.

Quelles mentions doivent apparaître sur une facture de graphiste ?

Il est essentiel de se renseigner sur les mentions obligatoires avant de créer une facture de graphiste en freelance. Il doit y avoir certaines mentions sur la facture de graphiste comme :

Tarif HT;

Tarif TTC;

Numéro SIRET;

Numéro de facture;

Conditions de paiements.

Il y a notamment des mentions particulières qui doivent apparaître sur la facture comme par exemple la franchise de TVA pour une facture de graphiste avec le statut d’auto-entrepreneur. De ce fait, la mention suivante doit apparaître sur la facture : “TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts”. Cette mention particulière ne doit pas apparaître lorsque l’entrepreneur doit payer la TVA.

Il est essentiel d’effectuer l’estimation la plus juste de vos prestations avant d'émettre une facture de graphiste. Avant de commencer à facturer une prestation de graphiste, voici quelques conseils pour déterminer la tarification la plus juste :

Estimer la charge de travail nécessaire pour l’accomplissement de la prestation;

S’entretenir avec le client pour prendre connaissance de ses différentes demandes;

Déterminer la difficulté du projet : s’agit-il d’un travail de création ou un projet bien cadré par le client avec un cahier des charges ?;

Il est préférable d’appliquer un taux horaire pour des petits projets ou lorsqu’un client demande des tâches supplémentaires.

Après avoir télécharger un exemple de facture de graphiste en freelance, il faut penser à collecter le paiement. Généralement 58 % des paiements à destination des petites entreprises par les clients sont effectués par chèques ou virements bancaires. Généralement l’entrepreneur va envoyer une facture de graphiste et attendre le paiement de la part du client, ce qui peut entraîner des retards de paiement car l’entrepreneur n’a aucun contrôle du processus de paiement.

Une fintech comme GoCardless propose de collecter le paiement de la facture d’un graphiste via le prélèvement SEPA à une date d’échéance précise. GoCardless permet de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement et contribue à une gestion judicieuse et optimale de la trésorerie de l’entrepreneur.

Il est à noter que la solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels est compatible avec plus de 350 solutions partenaires. GoCardless est notamment compatible avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. Le logiciel de facturation permet d’obtenir un modèle de facture de graphiste autoentrepreneur et de pouvoir la relier avec GoCardless pour collecter le paiement de cette même facture.

Ce rapprochement des deux solutions donne la possibilité de mettre la collecte du paiement de la facture de graphiste en freelance au cœur de son flux de travail et d’accéder au statut du paiement de chaque facture. 97 % des paiements des factures sont ainsi collectés avec succès à la date de paiement grâce à GoCardless. Vous serez en mesure de consacrer moins de temps à la création d’une facture de graphiste et également à la collecte du paiement.