SIRET : définition, exemple et démarches pour l’obtenir

SIRET, SIREN, NIC… Il existe différents numéros qui permettent d’identifier une entreprise. Savez-vous à quoi correspond le SIRET ? Vous vous demandez quelle est la différence entre SIRET et SIREN ? Découvrez les réponses dans cet article ! Vous apprendrez également comment obtenir un nouveau SIRET et où trouver le numéro SIRET d’une entreprise existante.

Numéro de SIRET : définition

Le SIRET est le numéro d’identification d’une entreprise. Le terme SIRET est l’acronyme de « système d’identification du répertoire des établissements ». Il s’agit d’une série de 14 chiffres.

Le numéro de SIRET est formé de deux parties :

Le SIREN : une série de 9 chiffres qui correspond au « système d’identification du répertoire des entreprises » ;

Le NIC : une série de 5 chiffres qui compose le « Numéro Interne de Classement ».

SIRET et SIREN : quelle différence ?

Comme indiqué ci-dessus, le SIREN forme la première partie du numéro SIRET.

En fait, le SIREN est un identifiant national de l’entreprise. Il s’agit d’une numérotation unique qui n’est jamais modifiée au cours de la vie d’une entreprise.

Pour passer du SIREN au SIRET, il faut ajouter le code NIC. Ce code NIC sert à identifier géographiquement chaque établissement d’une entreprise.

Par conséquent, si une entreprise a deux établissements distincts, les deux sites partageront le même SIREN mais elles auront un SIRET différent.

Numéro SIRET : exemple

Une entreprise pourrait avoir le numéro de SIRET suivant :

SIRET = 123 456 789 00001

avec :

SIREN = 123 456 789 (identifiant de l’entreprise)

NIC = 00001 (identifiant de la localisation géographique)

Si cette même entreprise ouvre un second établissement, celui-ci pourra avoir le numéro SIRET suivant : 123 456 789 00002. Notez que le numéro SIREN des deux établissements est identique. Toutefois, les codes NIC sont différents, donc les numéros SIRET également.

Le SIREN, le NIC et le SIRET sont délivrés par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques). Ces identifiants sont produits lors de la création d’une entreprise. Pour créer un numéro SIRET, il faut donc tout simplement créer une entreprise.

Pour effectuer les formalités de création d’une entreprise, il faut s’adresser au CFE (Centre de Formalité des Entreprises) compétent en fonction de la nature de l’activité déployée :

L’Urssaf pour une activité libérale ;

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour une activité artisanale ;

La Chambre de Commerce et d’Industrie pour une activité commerciale.

Une fois que l’entreprise est immatriculée auprès du CFE, elle devient une entité légale. L’entreprise est enregistrée au répertoire national SIRENE. Elle obtient alors le numéro d’identification SIRET.

C’est le CFE qui communique le SIRET par voie postale.

Où trouver mon numéro de SIRET ?

Le numéro SIRET d’une entreprise est indiqué sur tous ses documents commerciaux. Si vous êtes salarié, vous pouvez trouver votre numéro SIRET sur votre fiche de paie par exemple.

Si vous êtes entrepreneur, vous avez dû recevoir un certificat d’inscription au répertoire SIRENE lorsque vous avez démarré votre activité. Ce document contient votre numéro SIRET. Vous retrouvez également le SIRET sur le document d’immatriculation de votre entreprise (document K ou Kbis selon la structure utilisée).

Si vous avez perdu ces informations, vous pouvez facilement les retrouver. Rendez-vous sur le site Sirene.fr. Vous pouvez faire une recherche de SIRET en renseignant l’un des éléments suivants :

Le SIREN (si vous le connaissez) ;

La raison sociale ou le nom de la personne physique ;

L’adresse de l’établissement.

Vous visualiserez ainsi le SIRET de l’entreprise immédiatement et gratuitement.