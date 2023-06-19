Avant d’obtenir vos premiers contrats de prestations de services que ce soit vis-à-vis d’une entreprise, d’un syndicat de copropriété ou d’une entreprise publique, vous devrez être en mesure de rédiger un devis de nettoyage. Le devis de nettoyage permet de détailler vos différentes prestations et d’être véritablement transparent sur votre tarification.

Cet article vous détaille comment faire un devis de nettoyage et propose un exemple de devis de nettoyage.

Voici une liste non-exhaustive de conseils pour bien rédiger un devis de nettoyage :

Surface à nettoyer : le devis de nettoyage doit prendre en considération la surface à nettoyer en M². Il s’agit d’un élément phare pour déterminer la tarification la plus juste du devis de nettoyage. Cela permet d'apporter de la légitimité à votre entreprise car vous serez en mesure de proposer une estimation basée sur un critère concret à votre client.

La qualité de la prestation : l’estimation du devis de nettoyage dépendra en grande partie de la qualité du travail qui sera accomplie. Certains clients peuvent avoir des demandes spécifiques ou encore demander à recourir à certains types de matériels. Pour cela, le devis doit prendre en considération ces paramètres.

La durée et la fréquence de la prestation : le devis de nettoyage doit prendre en compte la durée et la fréquence de la prestation de nettoyage. Ainsi, l’estimation globale ne sera pas la même s’il s'agit d’une prestation ponctuelle ou d’un abonnement. Vous pourriez envisager de préciser que le coût sera différent en cas d’abonnement et cela peut encourager le client à recourir à vos services de manière régulière.

Cahier des charges : le cahier des charges permet de détailler les différentes prestations relatives au nettoyage. Ainsi, cela permet de rassurer le client sur les différents services qui seront proposés par rapport au coût global de la prestation.

Vous pouvez obtenir un exemple de devis avec un sans TVA en consultant cet article. Vous serez en mesure de le personnaliser qu'il s'agisse d’un devis de nettoyage de copropriété, de bureau ou encore d’un devis de nettoyage d’immeuble.

Après l’envoi du devis de nettoyage et l’accomplissement de la prestation, vous devriez envisager le paiement de la facture vis-à-vis du client. Pour cela, il est nécessaire d’envoyer une facture au client et dans la plupart des cas le paiement sera effectué par le client de différentes manières comme un virement bancaire, par chèque ou en espèces.

Cependant, attendre le paiement de la part du client peut entraîner des impayés et des retards de paiement sans compter les différentes relances et les potentielles conversations gênantes avec le client. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients.

Il est cependant possible de se faire payer dans les délais impartis grâce à une fintech comme GoCardless qui propose une solution de paiement via le prélèvement automatique. Cette solution de paiement intelligente permet d’avoir un contrôle complet du processus de paiement et de se faire payer à une date d’échéance précise. Le paiement est directement prélevé sur le compte bancaire du client et la solution est compatible avec plus de 350 solutions partenaires.

Les résultats sont à la hauteur des attentes des clients avec 97,5 % des paiements qui sont collectés avec succès à la date d’échéance du paiement de la facture. Vous avez la possibilité d’interconnecter GoCardless avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. Vous pourrez émettre un devis de nettoyage et une facture avec le logiciel Sage et collecter le paiement avec GoCardless.

Vous serez ainsi en mesure d’optimiser la relation client et de suivre l’évolution du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.