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GoCardless & Sage 50cloud

Arrêter les retards de paiement

GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients

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Encaissez automatiquement les paiements de vos factures

Finissez-en avec les retards de paiement

40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.

Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.

Facilitez l’encaissement des paiements

Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements. 

Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.

GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.

Des paiements prévisibles

Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.

Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.

Populaire auprès des payeurs

Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire. 

55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture. 

Comment ça marche

Watch a demo

Découvrez comment GoCardless fonctionne avec votre logiciel de comptabilité Sage 50cloud

Fonctionnalités

Paiements flexibles

Conçu pour les paiements récurrents - qu'il s'agisse de facturer des clients réguliers ou des frais d'abonnement.

Success+ l'intelligence des paiements

Utilisez l'intelligence des paiements récurrents pour prévoir et gérer les échecs de paiement. Récupérer, en moyenne, 76 % des paiements échoués.

En savoir plus

Encaisser le paiement en plusieurs fois

Divisez le paiement d'une facture unique en un calendrier de versements personnalisable. GoCardless collecte automatiquement les paiements partiels jusqu'à ce que le solde soit complet.

Des frais peu élevés et pas de frais cachés

En savoir plus

À partir de 1% + 0,20€ par transaction, plafonné à 2€. C'est simple.

En savoir plus

Souhaitez-vous commencer ?

Créez un compte GoCardless

Connectez votre compte GoCardless dans le menu Paramètres de Sage 50cloud. Allez dans Préférences de l'entreprise et dans l'onglet GoCardless pour Sage 50cloud, cliquez sur "Commençons".

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Ressources

  • Online support

  • 6 façons d’inciter vos clients finaux à utiliser GoCardless

  • [Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021

  • Cash Flow Academy

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.