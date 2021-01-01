Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
GoCardless & Sage 50cloud
GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients
40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.
Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.
Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements.
Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.
GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.
Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.
Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.
Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire.
55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture.
Découvrez comment GoCardless fonctionne avec votre logiciel de comptabilité Sage 50cloud
Conçu pour les paiements récurrents - qu'il s'agisse de facturer des clients réguliers ou des frais d'abonnement.
Utilisez l'intelligence des paiements récurrents pour prévoir et gérer les échecs de paiement. Récupérer, en moyenne, 76 % des paiements échoués.
Divisez le paiement d'une facture unique en un calendrier de versements personnalisable. GoCardless collecte automatiquement les paiements partiels jusqu'à ce que le solde soit complet.
À partir de 1% + 0,20€ par transaction, plafonné à 2€. C'est simple.
Connectez votre compte GoCardless dans le menu Paramètres de Sage 50cloud. Allez dans Préférences de l'entreprise et dans l'onglet GoCardless pour Sage 50cloud, cliquez sur "Commençons".
Comment ça marche
Sélectionnez un client et envoyez-lui un lien depuis votre compte Sage 50cloud. Votre client saisit ses coordonnées de paiement en ligne de manière sécurisée, vous autorisant à encaisser des prélèvements sur son compte bancaire. Ils ne doivent le faire qu'une seule fois.
Choisissez GoCardless comme moyen de paiement pour les factures. Le paiement est planifié automatiquement à la date d’échéance de la facture.
GoCardless prévient le client que le paiement est dû et débite son compte bancaire sous 3 jours ouvrés.
Lorsque GoCardless encaisse un paiement, Sage50 indique que la facture est payée et rapproche le paiement automatiquement.