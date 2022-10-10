Un auto-entrepreneur qui a obtenu son statut après la déclaration de son activité envers l’administration peut commencer à facturer ses premières prestations ou ventes de produits. Il est ainsi nécessaire d’obtenir des exemples de devis pour auto entrepreneur afin de pouvoir commencer à mettre en place une relation client optimale basée sur la réussite de l’activité professionnelle.

Se procurer un exemple de devis permet ainsi de présenter l’étendue de ses prestations ou des produits envers la clientèle et de se mettre d’accord sur le montant total avant de débuter la relation commerciale. Le devis permet de faire valoir les droits des deux parties et de définir le tarif avant de débuter la relation commerciale et d'émettre la facture à l’issue de la prestation du service ou lors de la livraison des biens. Voici quelques exemples de devis à destination des auto-entrepreneurs afin de débuter dans les meilleures conditions son activité professionnelle et la relation client.

Où télécharger des exemples de devis pour auto entrepreneurs ?

Vous pouvez télécharger ces exemples de devis :

Exemple de devis avec TVA pour un auto-entrepreneur : voici un modèle de devis pour auto-entrepreneur avec TVA.Cet exemple de devis pour auto-entrepreneur peut s’adresser à des professions comme plaquiste, plombier, ou encore dans le domaine de la maçonnerie.

Exemple de devis sans TVA pour un auto-entrepreneur : vous avez la possibilité de télécharger ce modèle de devis pour auto entrepreneur qui comporte les différentes mentions obligatoires afin de le proposer aux clients. Il s’agit d’un modèle de devis sans TVA que l’on peut également créer avec un logiciel de facturation pour auto entrepreneur comme celui de l’entreprise Sage. Le modèle disponible est un fichier Excel qui permet d’effectuer le calcul des différents montants de manière automatique.

Est-ce obligatoire de se procurer un exemple de devis pour un auto-entrepreneur ?

Le devis n’a pas le même statut que la facture, mais permet d’informer de manière optimale le client du montant total. Par ailleurs, il permet au client de comparer les différents tarifs des auto entrepreneurs sur un même secteur d’activité et de renseigner différents paramètres : étendues des prestations, montants totaux, TVA…

L’auto entrepreneur n’a pas l’obligation d’émettre un devis, mais ce document permet d’optimiser la relation client et d’informer de manière optimale le client sur le contenu du potentiel contrat commercial. De ce fait, il est vivement conseillé de se procurer un exemple de devis pour un auto-entrepreneur afin d’avoir une relation commerciale basée sur la confiance avec vos clients.

Cependant, il existe des exceptions où il peut être obligatoire de créer un devis et de se procurer un exemple de devis pour auto entrepreneur.

Quand est-il obligatoire de se procurer un exemple de devis ?

Il est obligatoire de se procurer un exemple de devis et de transmettre ce document dans certains cas particuliers notamment entre un professionnel et un particulier dans les cas suivants :

Prestations de déménagement

Services funéraires

Secteur du bâtiment avec la nécessité de se procurer des exemples de devis pour plaquistes ou plombiers par exemple

Équipement de la maison : dépannage, réparation, entretien

Prestations qui dépassent la somme de 1 500€

Service à la personne avec une prestation mensuelle supérieur à 100 € /mois

Location automobile

Secteur de la santé avec certaines professions libérales

Quelles mentions obligatoires doivent figurer dans l’exemple du devis pour auto-entrepreneur ?

L’entrepreneur qui télécharge un modèle de devis pour auto entrepreneur doit avoir les mentions suivantes :

Le terme « devis »

Numéro d’identification

Date d’émission

Nom du client

Nom et adresse de l’auto-entrepreneur

Coordonnées du client

Mention « entrepreneur individuel » ou « EI »

Description des prestations ou des biens

Quantité, prix, unité de mesure des prestations ou des biens

Coût de la main d’œuvre

Frais de déplacement

Franchise de TVA s’il y a lieu

Somme HT et TTC si l’entrepreneur dispose d’un numéro de TVA

Durée de la prestation (date de début et de fin)

La réglementation en vigueur stipule que depuis le 15 mai 2022, la mention « entrepreneur individuel » ou « EI » est obligatoire.

Que faire après avoir acquis un exemple de devis pour auto-entrepreneur ?

Après avoir transmis le devis et effectuer la livraison des biens ou la prestation du service, il est nécessaire d’envoyer une facture à l’encontre du client. Le processus de facturation est une manière courante de se faire payer et qui permet de transmettre ses coordonnées bancaires afin de recevoir un virement.

Une fintech comme GoCardless permet aux auto-entrepreneurs de collecter directement le paiement des factures sur les comptes bancaires des clients. Ainsi, GoCardless peut-être utilisé pour les paiements ponctuels et récurrents. Cela permet à l’entrepreneur d’avoir un contrôle complet du processus de paiement via le prélèvement SEPA. Ainsi, les paiements peuvent être programmés à une date précise.

58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative des clients via des moyens de paiement comme le virement bancaire, les espèces ou encore les chèques. Ce qui apporte peu de visibilité sur la date précise à laquelle l’entrepreneur pourra disposer des fonds sur son compte bancaire professionnel.

Une fintech comme GoCardless apporte des résultats satisfaisants avec 97,3 % des paiements qui sont collectés avec succès à la date d’échéance.