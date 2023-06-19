Le devis de menuiserie est un document incontournable pour détailler vos différentes prestations et notamment votre tarification. Ainsi, en tant que menuisier, que ce soit pour la rénovation de portes ou de fenêtres pour votre client, vous devrez émettre un devis et indiquer le maximum d’informations pour être transparent sur vos prestations et votre tarification.

Cet article vous détaille comment réaliser un devis de menuiserie et se faire payer dans les meilleures conditions dans le cadre de votre processus de facturation.

Voici un exemple de devis de menuiserie que vous pourrez télécharger ici.

Devis : N°XXXXX

Date : 18/05/2023

Devis Valable 2 mois

Nom de l’entreprise

Adresse

Code Postal, Ville

N° SIRET :

Téléphone :

Email :

Nom du client

Adresse

Code Postal, Ville

Détails Quantité Unité Prix unitaire Total HT Pose porte-fenêtre alu Pose porte-fenêtre coulissante alu 200 x 150 cm 2 U 900.00 € 1 800.00 € Frais de déplacement 1 U 60.00 € 60.00 €

TOTAL HT 1 860.00 € Total TVA (20.00%) 372.00 € TOTAL TTC 2 232.00 €

Conditions de règlement :

Acompte à verser lors de la commande : 10%

Acompte à verser dès le début des travaux : 20 %

Solde à la livraison

Veuillez retourner un exemplaire de ce devis signé avec votre nom et la mention suivante “ Bon pour accord et commande “

Tampon de l’entreprise

Pour le client

A Paris le 18/05/2023

Bon pour accord et commande

Signature

Cet exemple de devis de maçonnerie est indicatif, vous pouvez recourir à un logiciel de devis pour automatiser le processus de création du devis de menuiserie en ligne. Vous pourrez ainsi émettre un devis de menuiserie en ligne via une solution dédiée avec toutes les mentions obligatoires.

Quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le devis de menuiserie ?

Il est à noter que l’envoi d’un devis de menuiserie est obligatoire à partir de 150 €. Le document doit être signé par le client et l’entrepreneur. Le devis de menuiserie doit en outre détailler les différentes prestations, la tarification, les délais de livraison et les obligations des deux parties.

Vous devrez émettre deux exemplaires du devis à destination du client et de l’entrepreneur et la mention suivante doit apparaître “ Bon pour accord et commande “. Les mentions obligatoires du devis en ligne de menuiserie sont les suivantes dans le cadre de l’article 3 de l’arrêté du 2 mars 1990 :

Date de création du devis de menuiserie;

Adresse du chantier;

Nom et adresse du client;

Nom de l’entreprise;

Raison sociale de l’entreprise;

Adresse de l’entreprise;

Quantité de chaque prestation

Prix unitaire de chaque prestation;

Matériaux;

Durée de validité du devis

Date de livraison des travaux;

Signature des deux parties;

Informations sur l’assurance décennale du menuisier;

Caractère gratuit ou payant du devis.

Après avoir obtenu un exemple de devis de menuiserie, vous serez en mesure de l’envoyer au client et commencer les travaux suite à l’accord des deux parties. Cependant, il est essentiel de penser à collecter le paiement des différentes prestations à la fin du chantier pour éviter des problèmes de trésorerie.

Lors de la fin du chantier, vous devrez penser à collecter le paiement relatif au devis de menuiserie. La procédure de collecte du paiement est souvent la même, l’entrepreneur envoi une facture et va attendre le paiement du client en espèces, par chèque ou par virement bancaire. Ainsi, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients.

Après avoir envoyé la facture, vous n'aurez aucun contrôle du processus de paiement et aucune visibilité sur le statut du paiement car il est à l’initiative du client. Vous devrez envisager une méthode de collecte des paiements récurrents et ponctuels pour optimiser la gestion de votre trésorerie.

Une fintech comme GoCardless propose une solution intelligente qui permet aux entreprises de collecter des paiements récurrents et ponctuels via le prélèvement automatique. Il est possible de collecter le paiement à une date précise et d’avoir un contrôle complet du processus de collecte du paiement. GoCardless permet ainsi de collecter directement les sommes dues sur le compte bancaire des clients.

Il est à noter que 97,5 % des paiements sont collectés avec succès à la date d'échéance du paiement de la facture après l’émission du devis de menuiserie. Vous pourrez en outre émettre des devis et des factures de menuiserie avec un logiciel partenaire avec GoCardless comme Sage. Vous pourrez rapprocher chaque devis et facture de menuiserie avec le paiement qui est initié par GoCardless

Vous avez la possibilité de suivre le statut du paiement de chaque facture émise par Sage sur le tableau de bord de GoCardless et ainsi d’avoir une visibilité complète du processus de paiement.