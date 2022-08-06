Les délais de paiements et la relance des impayés coûtent cher aux micro-entreprises. Une étude de GoCardless a trouvé que seules 38 % des représentations manuelles réussissent. Le taux d’échec de paiements non encaissés est donc très élevé. Cependant, il y a un changement simple que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire le stress lié aux retards de paiements et les impayés : le prélèvement automatique.

Le prélèvement automatique pour les auto-entrepreneurs

Grâce au prélèvement SEPA, les clients n'ont plus besoin de consulter, d'approuver et de traiter les factures que vous leur envoyez. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre que les clients autorisent le paiement à la réception d'une nouvelle facture, le paiement est effectué automatiquement.

Malgré les avantages évidents du prélèvement SEPA, il a toujours été difficile pour les auto-entrepreneurs d'y accéder et de le proposer à leurs clients. Cependant, il existe désormais des fournisseurs de prélèvement SEPA qui proposent des services destinés aux micro-entreprises.

Pourquoi est-ce si difficile ?

La mise en place du prélèvement SEPA inter-entreprises est soumise à de nombreuses exigences que la plupart des auto-entrepreneurs trouveront ardues en raison des critères d’éligibilité très stricts et des délais d’attribution, entre 3 jours et 3 semaines. En effet, pour devenir créancier, vous devrez apporter des justificatifs prouvant que :

vous exercez une activité en France,

vous êtes en mesure de respecter les règles SEPA et les modalités de prélèvement pour maintenir la bonne réputation du système,

vous avez les ressources financières nécessaires pour rembourser vos clients en cas de rejet de prélèvement ou demande de dédommagement.

Une fois approuvée, la mise en place du prélèvement SEPA, peut aussi s'avérer une tâche compliquée.

GoCardless offre aux micro-entreprises un moyen rapide et simple de mettre en place le prélèvement SEPA et de le proposer à leurs clients en quelques minutes. Il n'y a pas de frais de mise en place ou de gestion, ni de période d'engagement obligatoire.

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Prélèvement SEPA ou virement permanent ?

Les virements permanents sont des paiements réguliers mis en place par le client. Le client a ainsi le contrôle de ses paiements récurrents. En revanche, le prélèvement SEPA est mis en place par les entreprises avec l'autorisation du client (qui est protégé par la garantie du prélèvement automatique).

Contrairement à l'ordre permanent, le prélèvement SEPA garantit que vous serez payé, mais il convient de noter que l'indemnité de prélèvement SEPA protège le client qui conserve le droit d'annuler tout paiement et d'être remboursé.

Consultez notre guide pour en savoir plus sur les différences entre les ordres permanents et le prélèvement automatique.

Quand utiliser le prélèvement SEPA pour les auto-entrepreneurs ?

Le prélèvement SEPA est utilisé pour les paiements réguliers et récurrents, ce qui en fait un excellent choix pour tout type d’entreprise, notamment :

1. Entreprises qui ont besoin d'être facturées régulièrement

Le meilleur prélèvement SEPA pour les petites entreprises facilite la vie du payeur et du bénéficiaire. Si vous facturez des clients régulièrement, le prélèvement SEPA vous permet non seulement d'être payé à temps, mais il évite à votre client d'avoir à effectuer des démarches administratives supplémentaires, ce qui est toujours apprécié.

2. Entreprises proposant des paiements échelonnés

Si vous proposez des biens ou des produits que les clients peuvent acheter en plusieurs fois, il est dans votre intérêt de veiller à ce qu'ils ne prennent pas de retard dans leurs paiements. Le prélèvement SEPA est donc l'option de paiement idéale.

3. Entreprises basées sur le modèle de l’abonnement

Si vous fournissez un service d'abonnement continu, le prélèvement automatique est un mode de paiement très approprié pour éviter la perte de clients.

Dans certaines régions et secteurs d'activité, il est important de connaître les préférences des clients en matière de paiement. GoCardless a mené une étude à ce sujet pour identifier les tendances.

Services de prélèvement SEPA pour les auto-entrepreneurs

Bien que la mise en place de paiements réguliers depuis le compte bancaire d'un client vers le vôtre puisse sembler une tâche lourde sur le plan administratif, le processus est simple :

1. Obtenez un mandat de prélèvement SEPA de la part de votre client

Également appelé instruction de domiciliation ou autorisation de prélèvement, ce mandat peut être établi sur papier ou en ligne. Il s'agit de l'autorisation que vous donne votre client pour effectuer des paiements futurs, à condition que vous l'avertissiez de la collecte avant qu'elle ne soit effectuée.

2. Soumettez les mandats via le SEPA

Votre autorisation doit être soumise au système bancaire via SEPA, cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables et vous serez informé de son achèvement.

3. Commencez à collecter des paiements

Dès que l’autorisation de paiement a été acceptée, vous pouvez commencer à effectuer des paiements.

4. Notifiez le client

Vous devez toujours envoyer une notification préalable avant un prélèvement. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre accès au système. Le préavis est généralement de 10 jours ouvrables avant le prélèvement, mais les paiements ponctuels peuvent être effectués sans préavis si le client demande un paiement immédiat.

Utiliser GoCardless pour le prélèvement automatique

Les services de prélèvement automatique inter-entreprises étaient autrefois limités, mais avec GoCardless, c’est une solution efficace et facile à mettre en œuvre. Nous facilitons le prélèvement automatique en nous occupant de la gestion administrative et en vous équipant de tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos paiements :

Nous gérons la transmission de tous les mandats en votre nom ;

Nous informons le client de l'échéance du paiement ;

Nous vous aidons à maximiser le taux de réussite des paiements en nous assurant que vous êtes en conformité avec le contrat de prélèvement automatique ;

Nous vous tenons au courant des échecs de paiement, et les tentatives de paiement sont effectuées jusqu'à trois fois ;

Notre solution s’intègre parfaitement à des systèmes tels que Xero et Sage, de sorte que vous n'avez pas besoin de réorganiser votre flux de travail pour bénéficier d'un système de prélèvement automatique pour les micro-entreprises

Nous automatisons une tâche manuelle, ce qui vous aide à réduire les coûts.

Vous souhaitez informer vos clients que vous utilisez GoCardless pour les paiements récurrents ? Vous pouvez facilement leur envoyer un e-mail dans l'application, les invitant à créer une autorisation de prélèvement unique et à garantir des paiements futurs en toute simplicité.

Essayez GoCardless dès aujourd'hui.

Le prélèvement automatique international pour les auto-entrepreneurs

Vos clients n'ont pas besoin d'être locaux pour que votre entreprise bénéficie de la commodité du prélèvement automatique. , GoCardless propose des paiements internationaux, la seule méthode de paiement conçue pour l'économie mondiale des abonnements. Les services de prélèvement automatique pour les auto-entrepreneurs peuvent souvent être limités dans leur portée, mais GoCardless supprime les frontières pour vos paiements.

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