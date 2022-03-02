Comment modifier un virement permanent ?

Le virement permanent fait partie du quotidien des entrepreneurs, que ce soit pour le paiement du loyer du local commercial, du nom de domaine de la boutique en ligne ou des factures énergétiques. Il est nécessaire de savoir comment modifier ou annuler un virement permanent, afin de fluidifier et d'optimiser les différentes opérations bancaires en vigueur sur le compte bancaire professionnel.

Tout d’abord, il convient de connaître en quoi consiste un virement permanent et bien entendu les procédures, pour modifier un virement permanent pour un entrepreneur en France.

En quoi consiste un virement permanent ?

Il s’agit d’un virement automatique dont les sommes sont prélevées de manière régulière sur un compte bancaire, il peut s’agir par exemple d’un loyer. À savoir que le montant d’un virement permanent est toujours le même et sera prélevé à la même date et toujours crédité à l’encontre du même bénéficiaire.

Autrefois, pour modifier un virement permanent, il était nécessaire de se rendre dans une agence physique ou de contacter un conseiller bancaire par courrier recommandé. Il était ainsi nécessaire d’envoyer une lettre type par courrier (que l’on peut toujours effectuer d’ailleurs, pour ceux qui travaillent essentiellement sur support papier).

Désormais, grâce aux solutions que propose la digitalisation, il suffira simplement d’envoyer un mail à un conseiller financier, à travers le système de messagerie de l’interface du compte professionnel. Ainsi, lors de la saisie du mail pour modifier un virement permanent, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes :

IBAN du bénéficiaire du virement permanent (ou RIB).

Montant du virement permanent.

Date de prélèvement du virement et fréquence de paiement.

Modifier le virement permanent sur l’espace en ligne : il est également possible de se rendre directement sur l’espace client à travers un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable et de modifier directement le virement, que ce soit le montant, le bénéficiaire, la date de paiement ou la fréquence de prélèvement. Un entrepreneur qui dispose d’un compte au sein de la fintech Anytime devra se rapprocher de son service client pour connaître la procédure afin de modifier un virement permanent.

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Les précautions à prendre pour modifier un virement permanent

Il est essentiel pour un entrepreneur de prévenir la modification du virement permanent en amont à travers la mise en place de certaines actions :

Dans le principe, il sera en outre important d’intervenir 48 heures avant la date du prélèvement. Ainsi, il est vivement conseillé de se connecter avant la fin de la journée sur l’espace bancaire en ligne, de préférence avant 16 h (il s’agit de l’heure qui marque la fin du jour ouvrable).

Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les 48 heures avant la date du prélèvement, il sera vital d’agir un jour ouvré avant la date du prélèvement.

Lettre type pour modifier un virement permanent

Pour les entrepreneurs qui désirent effectuer une demande à travers une lettre. Voici un modèle de lettre pour pouvoir procéder à la modification d’un virement permanent, il est essentiel de l’envoyer sous forme de recommandé avec accusé de réception :

Nom de l’entreprise ou de l’entrepreneur Adresse Code Postal – Ville Madame, Monsieur, Par la présente, je sollicite votre intervention pour procéder à la modification du virement permanent établi depuis mon compte courant N°XXX, envers <…nom de l’entreprise…>. Je voudrais que le montant de ce virement soit désormais de <…somme...> euros OU puisse être effectué tous les XX du mois.Cette modification devra intervenir lors du jour de réception de cette lettre OU pour la prochaine échéance. Vous remerciant par avance de votre diligence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Signature de l’entrepreneur

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