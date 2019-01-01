Press Release

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Paiements : Face aux nouveaux usages, plus de 7 entreprises françaises sur 10 rencontrent des difficultés avec leur banque
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Lecture : 4 minutes
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Retards de paiement : près de deux dirigeants français sur trois redoutent une aggravation en 2026
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Lecture : 3 minutes
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L’insurtech Wemind renouvelle sa confiance à GoCardless pour garantir une expérience de paiement fluide et fiable à ses 12 000 membres
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Lecture : 3 minutes
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Mollie en cours d’acquisition de GoCardless pour créer la plateforme de paiement la plus complète d’Europe
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Lecture : 3 minutes
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PayFit renouvelle sa collaboration historique avec GoCardless pour soutenir sa croissance et simplifier l’expérience de paiement de ses 20 000 clients
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Lecture : 3 minutes
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GoCardless promeut deux dirigeants EMEA et réaffirme son engagement en Europe
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Lecture : 2 minutes
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KER mise sur GoCardless pour automatiser ses prélèvements et accélérer sa croissance
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Lecture : 2 minutes
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Planity renouvelle sa confiance à GoCardless pour automatiser 60 000 paiements mensuels
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Lecture : 2 minutes
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Inqom by Visma choisit GoCardless pour fluidifier les paiements d'abonnements et soutenir son objectif de croissance de 150 %.
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless nomme Milo Cilloni Directeur des Partenariats Internationaux pour accélérer sa croissance à l’international
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Résultats financiers : GoCardless accélère sur le chemin de la rentabilité
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GoCardless s'associe à Endava pour offrir aux entreprises les dernières nouveautés en matière de paiements bancaires
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La collaboration stratégique permet à GoCardless d'atteindre de grandes organisations à grande échelle

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Alexandra Chiaramonti nommée Directrice Générale Internationale de GoCardless
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GoCardless finalise l'acquisition de Nuapay
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GoCardless lance GoCardless pour Salesforce sur Salesforce AppExchange
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Aircall veut s’appuyer sur GoCardless pour croître à l’international
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Résultats financiers : GoCardless continue sur le chemin de la croissance
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GoCardless accueille Jolawn Victor au poste de Chief Growth Officer
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Lecture : 2 minutes
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GoCardless étend son partenariat stratégique avec Sage, élargissant ainsi sa couverture mondiale et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance
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Les clients de Sage Comptabilité et de Sage Intacct peuvent désormais être payés plus rapidement et éviter des frais coûteux grâce au prélèvement bancaire et aux paiements bancaires open banking

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Ecommpay lance le prélèvement bancaire avec GoCardless Embed
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Les commerçants au Royaume-Uni et en Europe peuvent désormais collecter leurs paiements récurrents d'abonnements directement au sein de la plateforme Ecommpay.

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GoCardless signe un accord pour l'acquisition de Nuapay
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L'acquisition donnera naissance à un fournisseur de services de paiement bancaire complet qui accélérera l'exécution de la stratégie de GoCardless

Lecture : 2 minutes
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SOS MEDITERRANEE renouvelle sa confiance à GoCardless pour la collecte de ses dons réguliers
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Lecture : 4 minutes
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Ecommpay s'associe à GoCardless pour ajouter le prélèvement bancaire à sa gamme de méthodes de paiement
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