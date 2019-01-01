Press Release

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
La collaboration stratégique permet à GoCardless d'atteindre de grandes organisations à grande échelle
La collaboration stratégique permet à GoCardless d'atteindre de grandes organisations à grande échelle
Les clients de Sage Comptabilité et de Sage Intacct peuvent désormais être payés plus rapidement et éviter des frais coûteux grâce au prélèvement bancaire et aux paiements bancaires open banking
Les commerçants au Royaume-Uni et en Europe peuvent désormais collecter leurs paiements récurrents d'abonnements directement au sein de la plateforme Ecommpay.
L'acquisition donnera naissance à un fournisseur de services de paiement bancaire complet qui accélérera l'exécution de la stratégie de GoCardless