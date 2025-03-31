GoCardless nomme Milo Cilloni Directeur des Partenariats Internationaux pour accélérer sa croissance à l’international

Paris et Londres, 31 mars 2025 – La société de paiement bancaire GoCardless annonce la nomination de Milo Cilloni au poste de Directeur des Partenariats Internationaux, avec pour ambition de faire levier sur son écosystème de partenaires - plus de 350 à l’heure actuelle - pour se développer en dehors de son siège social situé au Royaume-Uni.

Dans ce rôle nouvellement créé, Milo Cilloni sera responsable de l’expansion des partenariats de GoCardless en Europe et au-delà.

Avant de rejoindre GoCardless, Milo Cilloni a occupé plusieurs postes-clés dans l’industrie technologique, notamment chez PrestaShop et VISA Partnerships, où il a acquis une expérience précieuse dans la gestion de partenariats stratégiques internationaux.

Basé au bureau de Paris, Milo Cilloni dirigera la stratégie de mise sur le marché des partenariats internationaux, en se concentrant dans un premier temps sur la France et l'Espagne.

L’arrivée de Milo Cilloni s’inscrit dans un contexte de forte croissance de la fintech à l’international. Ainsi, sur son dernier exercice fiscal clos en juin 2024 :

Ses revenus internationaux ont augmenté de 47 %, atteignant 30,8M GBP en 2024 (contre 21,0M GBP en 2023).

Les marchés européen et nord-américain ont progressé de 50 % chacun.

L’international représente désormais 24 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise, confirmant le rôle central des marchés hors Royaume-Uni et Irlande dans sa stratégie de croissance.

Par ailleurs, au cours de ce même exercice, GoCardless a continué d’élargir ses canaux indirects, en étendant ses relations stratégiques avec des partenaires-clés tels que Pennylane, Sellsy et Zuora, et en signant de nouveaux noms comme Celigo. L’entreprise a également rencontré beaucoup de succès avec GoCardless Embed - sa solution en marque blanche qui permet aux prestataires de services de paiement d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless dans leur plateforme au travers d’une API unique - avec de nouveaux clients Ecommpay et UNIPaaS.

Plus globalement, la stratégie indirecte de GoCardless a joué un rôle capital dans la croissance de la fintech britannique depuis sa création en 2011. Elle lui a en effet permis de se lancer rapidement sur de nouveaux marchés et de changer d'échelle en acquérant de nouveaux clients par l'intermédiaire d'autres acteurs, le tout parallèlement à stratégie de ventes directes.

Toujours avec cette ambition de se développer en dehors de son marché d'origine au travers de canaux de commercialisation indirects, GoCardless a également nommé Yasmin Sharp au poste de vice-présidente du développement commercial et des partenariats. Yasmin Sharp dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des paiements et des logiciels, en ayant construit sa carrière dans le développement commercial d’organisations comme SagePay et Paypoint. Elle s'est orientée vers les partenariats lors de son passage chez WorldPay et a depuis occupé des postes de direction chez SAP CX et plus récemment chez Dojo.

Dans ses nouvelles fonctions chez GoCardless, Yasmin Sharp - qui sera basée au Royaume-Uni -, dirigera les partenariats monde sur la cible des PME, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience des partenaires et la création de valeur pour les clients grâce à l'innovation.

Alexandra Chiaramonti, Managing Director International de GoCardless déclare :

« Partout dans le monde, les entreprises sont en quête de solutions pour optimiser leurs revenus, réduire leurs coûts et améliorer leur expérience client. Grâce à son expertise et à sa vision stratégique, l’arrivée de Milo Cilloni marque une étape importante dans notre stratégie de partenariats et contribuera à faire de GoCardless un acteur incontournable des paiements bancaires à l’international ».

Milo Cilloni, Directeur des Partenariats Internationaux chez GoCardless déclare :

« GoCardless dispose d'un solide réseau de partenaires au Royaume-Uni et mon ambition est de reproduire ce succès sur nos marchés internationaux. Nous voyons des opportunités de croissance dans tous nos marchés, aussi le moment est idéal pour rejoindre l’entreprise et contribuer à son développement »