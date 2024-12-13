GoCardless s'associe à Endava pour offrir aux entreprises les dernières nouveautés en matière de paiements bancaires

LONDRES, 12 décembre 2024 - GoCardless s'est associé à Endava, l'un des principaux fournisseurs de services technologiques de nouvelle génération, pour aider les commerçants à accéder plus rapidement aux avantages des paiements bancaires.

Grâce à cette collaboration, Endava proposera à ses entreprises clientes les solutions de paiement GoCardless et gèrera leur intégration, le tout dans le cadre de projets de transformation numérique à grande échelle. Cela permettra d'accélérer le déploiement de ces derniers en aidant les organisations à accéder plus rapidement aux avantages des paiements bancaires.

Les clients communs à GoCardless et Endava peuvent accéder aux capacités de prélèvements bancaires de GoCardless pour les paiements récurrents, en prélevant automatiquement les fonds sur le compte bancaire du payeur le jour où les paiements sont dûs. Cela leur permettra non seulement de générer des revenus plus prévisibles et d'améliorer leur trésorerie, mais également de réduire le temps et les efforts dédiés aux relances clients.

L'offre comprendra également la fonctionnalité de paiement de GoCardless basée sur l’open banking, Instant Bank Pay, une solution efficace pour les paiements instantanés et ponctuels et qui peut être jusqu'à 54% moins chère que les cartes bancaires. Avec la possibilité d'utiliser le prélèvement automatique et les paiements open banking dans une seule plateforme, les entreprises peuvent offrir une expérience de paiement transparente à leurs clients finaux, qu'elles collectent des paiements ponctuels ou récurrents.

Lewis Brown, responsable des partenariats chez Endava, a déclaré : « Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des problèmes et nous nous engageons à leur apporter les dernières innovations pour les aider à les résoudre. Les paiements en font partie : c'est souvent une source sous-estimée de croissance du chiffre d'affaires et de réduction des coûts. En travaillant avec GoCardless, nous pouvons apporter à nos clients des solutions de paiement de pointe combinées à l'approche sur-mesure qu'ils attendent de nous - en les aidant à atteindre leurs objectifs de transformation numérique et à produire de la valeur plus rapidement ».

Tom Metcalfe, directeur des partenariats chez GoCardless, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Endava pour que davantage d'entreprises puissent découvrir comment les paiements bancaires peuvent les aider à gagner et à retenir des clients, à économiser du temps et de l'argent et à être payées à temps. Cette collaboration est également un grand pas en avant stratégique nous permettant d'atteindre des organisations – et leurs fournisseurs – de plus grande envergure. Nous espérons que notre relation se renforcera à l'avenir ».

À PROPOS GoCardless :

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Notre siège social se trouve au Royaume-Uni et nous avons des bureaux en Australie, en France, en Irlande, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur LinkedIn @GoCardless.

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À PROPOS D'ENDAVA PLC :

Endava est un fournisseur de premier plan de services technologiques de nouvelle génération, permettant à ses clients de conduire un impact réel et un changement significatif. En combinant une ingénierie de classe mondiale, une expertise industrielle approfondie et un état d'esprit centré sur le client, Endava consulte et s'associe avec ses clients pour créer des solutions technologiques qui alimentent la transformation et donnent aux entreprises les moyens de réussir dans le changement numérique induit par l'IA. De la conception à la production, l’entreprise soutient les clients avec des solutions sur-mesure à chaque étape de leur transformation numérique, indépendamment de leur secteur d'activité, de leur région ou de leur taille.

Les clients d'Endava opèrent dans les paiements, l'assurance, la finance et la banque, la technologie, les médias, les télécommunications, la santé et les sciences de la vie, la mobilité, la vente au détail, les biens de consommation, etc. Au 30 septembre 2024, 11 821 Endavans ont aidé leurs clients à franchir de nouvelles étapes en Europe, aux Amériques, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.