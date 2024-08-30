GoCardless finalise l'acquisition de Nuapay

Paris, Londres et Melbourne, 2 septembre 2024 - La société de paiement bancaire GoCardless a finalisé l'acquisition de Sentenial Ltd, opérant sous la marque Nuapay, auprès d'EML Payments Limited (ASX : EML).

L’acquisition, qui avait été annoncée en mars, permettra à GoCardless d'élargir considérablement son offre de canaux indirects et d'accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités qui permettront à ses clients d'envoyer et de collecter de l'argent par l'intermédiaire de GoCardless.

L'introduction de ces fonctionnalités sera la première priorité produit de GoCardless, permettant à la fintech de débloquer de nouveaux secteurs verticaux et de nouveaux cas d’usage dans des domaines tels que la paie, les services financiers, les services publics, l'assurance, le gaming et le gambling.

Paul Stoddart, président de GoCardless, a déclaré : « Nuapay ajoute de l'ampleur et de la profondeur à notre offre, positionnant GoCardless comme un prestataire de services de paiement bancaire complet. La capacité d'envoyer et de collecter de l'argent via notre plateforme, ainsi que les produits qui aident les commerçants à améliorer le taux de succès de leurs paiements et à réduire la fraude, rendront GoCardless plus compétitif sur nos marchés existants et nous aideront à en pénétrer de nouveaux. En fin de compte, cela accélérera la mise en œuvre de notre stratégie ».

Brian Hanrahan, CEO de Nuapay, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre GoCardless, une entreprise avec un parcours incroyable et de grandes perspectives de croissance. GoCardless a énormément progressé dans sa vision de devenir le réseau de paiement bancaire mondial et, étant donné les développements rapides des paiements de compte à compte, c'est le moment idéal pour rejoindre l'entreprise et contribuer à son développement ».