GoCardless accueille Jolawn Victor au poste de Chief Growth Officer

Paris, 15 mai 2024 -- La société de paiement bancaire GoCardless a nommé Jolawn Victor au poste de Chief Growth Officer. Jolawn Victor a précédemment occupé des postes de direction chez PepsiCo, Headspace et, plus récemment, Intuit, où elle était vice-présidente et directrice nationale d'Intuit UK, responsable des fonctions de mise sur le marché (Go-To-Market) de l'entreprise.

Dans son nouveau rôle chez GoCardless, Jolawn Victor dirigera le « groupe de croissance » mondial, gérant une équipe principalement responsable de l'acquisition de clients PME, de la croissance incrémentielle des revenus et de la marque, du marketing et des communications.

Avec plus de vingt ans d'expérience dans la conduite d'une croissance transformationnelle pour des entreprises en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, Jolawn Victor apporte de riches connaissances à GoCardless. La vaste expérience de Jolawn Victor comprend des rôles essentiels dans le GTM, le produit, l'expansion internationale et le marketing dans les secteurs B2B et B2C.

Paul Stoddart, Président de GoCardless, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Jolawn dans notre équipe de direction. Avec sa considérable expérience dans la technologie et son expertise dans le marketing de croissance, le produit et l'expansion internationale, Jolawn ajoutera de la force et de la profondeur à notre entreprise alors que nous travaillons à atteindre d’ambitieux objectifs de croissance ».

Jolawn Victor, Chief Growth Officer de GoCardless, a déclaré : « C'est un honneur de rejoindre GoCardless au moment même où l'entreprise entre dans une phase de croissance passionnante et cruciale. De l'expansion de nos canaux indirects à la reconnaissance de GoCardless au Royaume-Uni et au-delà, il y a tant d'opportunités à saisir et j'ai hâte de m’y atteler ».

« Tout au long de ma carrière, j'ai été passionnée par la recherche de l'excellence opérationnelle, la constitution d'équipes performantes et la création d'une culture inclusive. Je suis enthousiaste à l'idée d'apporter cela à GoCardless, et d'apprendre d’une équipe talentueuse alors que nous nous embarquons ensemble dans cette voie ».

La nomination de Jolawn Victor est la dernière d'une série de nominations dans l'équipe de direction de GoCardless. L'été dernier, la licorne a annoncé l’arrivée de son nouveau Chief People Officer ainsi que de son Head of Corporate Development pour accélérer sa croissance, suivis par la nomination de l'ex-cadre de SAP Franck Cohen en tant que premier Président du conseil d'administration.

Plus tôt cette année, GoCardless a annoncé son intention d'acquérir la société Nuapay, spécialisée dans les paiements de compte à compte, ce qui lui permettra d'élargir considérablement son offre de canaux indirects et d'accélérer le déploiement de nouvelles capacités de décaissement. En plus d’acquérir de nouveaux clients et de renouveler des accords stratégiques dans son activité principale de prélèvement bancaire, GoCardless a élargi sa présence dans l’écosystème de l’open banking en devenant un fournisseur agréé du gouvernement central et local et le fournisseur open banking de JustGiving.

Contacts presse GoCardless France

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Sur GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless.