GoCardless nomme un nouveau Chief People Officer et un nouveau Head of Corporate Development pour accélérer sa croissance

Londres, 6 juin 2023 -- GoCardless, un leader global dans le domaine des solutions de paiement bancaire, a nommé Alan Cairns au poste de Chief People Officer et Kamila McWilliam au poste de Head of Corporate Development. Ces nominations interviennent moins d'un an après la première acquisition de la fintech britannique, le rachat du fournisseur d'open banking Nordigen, et témoignent de sa ferme intention de s'étendre et de croître à mesure qu'elle construit son réseau mondial de paiement bancaire.

Alan Cairns rejoint GoCardless après avoir travaillé pour iTech Media, où il a contribué à faire passer l’entreprise de 60 à plusieurs centaines de personnes pendant son mandat de directeur d’exploitation. Avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des opérations, du personnel et des talents, et ayant accompagné la transformation et la croissance de marques comme MoneySuperMarket, MOO et GE, Alan Cairns se concentrera sur la mise en oeuvre d'une culture diversifiée, inclusive et hautement performante chez GoCardless. Il est également un membre passionné et actif de la communauté des startups, agissant en tant que mentor pour Ambitious Ladies in Tech et membre de la London COO Roundtable, en plus de partager des conseils sur le développement de talents pour la communauté d’experts de Seedcamp.

Kamila McWilliam rejoint GoCardless après avoir travaillé pour le fournisseur d'infrastructures de paiements numériques PPRO, où elle était vice-présidente et Head of Corporate Development. Avant cela, elle a occupé divers postes de direction chez Barclays, et plus récemment en tant que directrice de l'équipe Group Corporate Development. Chez GoCardless, elle sera chargée de conduire et d'accélérer la croissance externe de la fintech en définissant et en exécutant sa stratégie mondiale de fusions et d'acquisitions.

Alan Cairns a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre GoCardless, une organisation qui associe du sens à une culture solide. Nos collaborateurs incroyablement ambitieux et talentueux nous aideront à devenir un leader du marché dans les années à venir. Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de faire la différence et de développer notre Promesse RH alors que nous entrons dans notre deuxième décennie de croissance ».

Kamila McWilliam a déclaré : « Le secteur des paiements bancaires devient de plus en plus actif en termes de fusions et d'acquisitions. J'apprécie l'orientation stratégique de l'entreprise, celle d'utiliser les fusions-acquisitions comme levier de croissance et d’accélérer notre ambition de devenir le réseau mondial de paiement bancaire ».

Hiroki Takeuchi, cofondateur et PDG de GoCardless, a déclaré : « Pour devenir le réseau mondial de paiement bancaire, nous devons être plus rapides et plus compétitifs. Que nous nous concentrions sur notre cœur de métier, le prélèvement bancaire, ou que nous exploitions de nouvelles innovations telles que l’open banking, il est essentiel d'avoir les bonnes personnes pour nous accompagner dans cette mission. Alan et Kamila nous rejoignent à un moment crucial pour GoCardless. En apportant leur expertise et leur expérience à l’entreprise, nous sommes bien positionnés pour réussir aujourd'hui et à l'avenir ».

Les nominations d’Alan Cairns et de Kamila McWilliam sont les dernières en date au sein de l'équipe dirigeante de GoCardless, qui a récemment été renforcée par l'arrivée d'anciens cadres de Nordigen pour capitaliser sur l'opportunité mondiale de 400 milliards de dollars que représente l'open banking, ainsi que par celle du président de GoCardless, Paul Stoddart, un vétéran de la filière bénéficiant d’une grande expérience dans les paiements de compte à compte.

Ces nominations interviennent alors que GoCardless continue d'accélérer sa croissance en lançant de nouveaux produits sur le marché, notamment un produit en marque blanche qui permet à tout prestataire de services de paiement d'accéder à son réseau mondial de paiement bancaire, et en continuant de s'intéresser à de nouvelles formes de paiement bancaire, notamment l'open banking et PayTo.