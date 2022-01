NOMINATION : GoCardless nomme Alexandra Chiaramonti au poste de Directrice Générale Europe du Sud

GoCardless, leader mondial de la fintech dans les paiements de compte à compte (A2A), vient de nommer Alexandra Chiaramonti au poste de Directrice Générale Europe du Sud. Son arrivée va permettre de soutenir la croissance rapide de GoCardless dans la région, en continuant d’embaucher les meilleurs talents pour renforcer et accélérer sa présence sur le marché français, où l’entreprise a déjà triplé sa base de clients depuis l'ouverture de son bureau parisien en 2018, ainsi qu'en menant son expansion dans les pays voisins.

Basée à Paris, Alexandra Chiaramonti rejoint GoCardless après avoir occupé le poste de CEO de GoBeep, une plateforme conçue pour générer des revenus supplémentaires en magasin et en ligne pour les commerces de détail.

Auparavant, elle a occupé les postes de Director of Product Rollout & Global Advertiser Strategy chez Criteo et de Managing Director chez Teemo. Son expérience dans la mise à l'échelle et le développement d’entreprises à l’international lui confèrent une posture idéale pour diriger la croissance de l'entreprise.

« Je suis ravie de rejoindre une entreprise en croissance rapide entourée d’une équipe de personnes talentueuses, toutes concentrées sur un objectif : faire la différence dans le monde des paiements. Nous avons un produit de premier ordre qui résout l'une des problématiques les plus récurrentes des entreprises : être payé à temps, de manière rapide et efficace. La région Europe du Sud représente un formidable vivier d’opportunités pour GoCardless et je souhaite que nous les saisissions le plus tôt possible, devenant ainsi le fournisseur de référence pour les entreprises qui cherchent une solution de paiement efficace » a-t-elle déclaré.

La nomination d’Alexandra Chiaramonti intervient dans le cadre de la forte croissance de GoCardless, qui accélère également sa stratégie Open Banking. En combinant les paiements Open Banking avec son réseau mondial de prélèvement bancaire, GoCardless est dans une position unique pour aider les entreprises à collecter des paiements ponctuels et récurrents via une plateforme unique - offrant aux commerçants une alternative rapide, fiable et peu coûteuse aux cartes bancaires, en exploitant les pouvoirs des paiements de comptes à comptes (A2A).

« Nous ouvrons de nouveaux segments de marché importants avec Open Banking, y compris les abonnements B2C, ce qui renforcera encore notre croissance dans la région. Il est maintenant temps de faire appel à un leader qui peut nous aider à faire évoluer l'organisation sur ce marché et Alexandra est la personne idéale ». Explique Even Walser, Chief Revenue Officer de GoCardless.

