GoCardless annonce son partenariat avec Pennylane

Les deux entreprises s’associent pour permettre aux TPE/PME et aux startups d’automatiser à la fois leur facturation, leur comptabilité et leurs paiements. Les premiers clients ont déjà divisé leurs paiements en retard par 25.

7 juillet 2021 -- GoCardless, la fintech leader des paiements de compte à compte, a joint ses forces à celles de Pennylane, la plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité des dirigeants d’entreprise et de leurs experts-comptables, pour proposer aux PME et aux startups de gérer et de collecter les paiements récurrents de manière automatique.Ce partenariat combine la nouvelle fonction de gestion des abonnements de Pennylane, qui permet aux entreprises d’automatiser la comptabilité et la création de factures récurrentes, avec le réseau mondial de prélèvement bancaire de GoCardless, afin de prélever automatiquement leurs clients à chaque fois qu’un paiement leur est dû.

Cela signifie que les PME et les startups utilisatrices de Pennylane n’auront plus besoin d'utiliser un processus de facturation manuel, ni de tenir un journal de leur comptabilité pour se souvenir quand elles doivent envoyer leur prochaine facture. Ainsi, les factures sont toujours envoyées à temps, éliminant les barrières qui ralentissent les cycles de paiement ainsi que la nécessité de dupliquer ou de mettre à jour les factures.

En ce qui concerne la collecte des paiements, le partenariat aide également à accélérer le processus ; en moyenne les entreprises sont payées 47% plus rapidement avec Gocardless.

Les utilisateurs bénéficient également d’un taux d’échec de paiement plus faible et améliorent la visibilité sur leur trésorerie, et gagnent en certitude quant à la date exacte à laquelle ils seront payés. En outre, cette intégration donne aux clients communs des deux structures, un accès simplifié aux dernières technologies de paiement, GoCardless ayant lancé une série de fonctionnalités open-banking cette année.

Les entreprises clientes expérimentent déjà la puissance de la combinaison entre Pennylane et GoCardless. Benjamin Donteville, le fondateur de l’agence Scalability, spécialisée dans la croissance, qui permet à ses clients de développer leurs ventes grâce à l’implémentation de stratégies d’outbound, a acquis de nouveaux clients rapidement après avoir lancé son entreprise au début de l’année.Quand il a atteint les 50 clients, alors qu’il cherchait une solution pour gagner du temps sur les tâches comptables et administratives, il a découvert Pennylane:

“Grâce à la solution de gestion par abonnement proposée par Pennylane, je gagne facilement une heure de travail par semaine et cela sans compter la charge mentale économisée.” Les fonctionnalités de prélèvement automatiques de GoCardless l’ont aussi aidé à réduire radicalement ses paiements en souffrance : “En avril, j’avais 10 000 € d’impayés. Maintenant que j’utilise l’éditeur de facture de Pennylane et son intégration avec GoCardless, j’en ai 400€.” explique Benjamin Donteville.

La nouvelle de ce partenariat arrive après que Pennylane a annoncé une levée de fonds de 15M d’euros, réalisée avec Sequoia Capital, devenant ainsi la première startup française dans laquelle le célèbre fonds a investi après s'être installé en Europe. Créée en 2020, Pennylane accompagne aujourd'hui plus de 1 200 chefs d'entreprise et 100 cabinets comptables.

Rachel Astall, Directrice des partenariats chez GoCardless, : “Nous sommes ravis de travailler avec Pennylane, une entreprise qui correspond parfaitement à la nôtre. Avec sa vision d'être le meilleur système d'exploitation financier pour les startups et les PME en Europe et notre mission de soulager la difficulté des entreprises à se faire payer, ce partenariat s'articule autour de notre obsession mutuelle d'aider les commerçants à gagner du temps, à réduire les coûts, à maximiser les flux de trésorerie et, finalement, à pouvoir se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Nous avons hâte de grandir avec Pennylane et nos clients communs.

Arthur Waller, Dirigeant de Pennylane : “Nous sommes très heureux d’entamer cette collaboration avec GoCardless, avec qui nous partageons une même ambition : faciliter la gestion financière des TPE/PME pour permettre aux dirigeants de se consacrer entièrement à leurs clients et à la croissance de leur entreprise. Automatiser la gestion des ventes et offrir aux entreprises une meilleure visibilité sur leurs encaissements à venir sont deux éléments clefs dans la réussite de cette ambition.”

