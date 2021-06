Par Linda Yang — mai 2021 — 3 min lues

Instant Bank Pay exploite la combinaison unique du réseau de prélèvement bancaire mondial de GoCardless et la technologie open banking

Cette fonctionnalité fournit aux commerçants un moyen simple, pratique et à moindre coût d’encaisser des paiements instantanés de clients nouveaux et existants via une seule plate-forme

Ce lancement permet à GoCardless de concurrencer la domination des cartes bancaires pour les paiements ponctuels

LONDRES, 27 avril 2021 -- GoCardless, une Fintech leader dans les paiements de banque à banque, lance aujourd’hui Instant Bank Pay, une nouvelle fonctionnalité d’open banking directement intégrée dans sa plate-forme de paiements. Avec Instant Bank Pay, les commerçants peuvent encaisser des paiements de banque à banque ponctuels de leurs clients (nouveaux et existants) tout en bénéficiant des avantages du prélèvement bancaire pour leurs paiements récurrents.

Cette annonce marque la première étape du parcours de GoCardless pour accélérer sa stratégie open baking, pour laquelle l’entreprise a reçu un financement de 95 millions de dollars fin 2020. En combinant la technologie open banking avec son réseau de prélèvement bancaire mondial, GoCardless peut offrir à ses 60 000 marchands un nouveau moyen peu coûteux, transparent et pratique d’encaisser des paiements instantanés qui fonctionne pour n'importe quel modèle de revenus.

« Pendant plus de 10 ans, nous nous sommes spécialisés dans les paiements de banque à banque, avec le prélèvement bancaire comme méthode de paiement principale. Si elle offre de nombreux avantages aux consommateurs et aux entreprises, la vitesse d’autorisation des paiements est un inconvénient, » déclare Hiroki Takeuchi, co-fondateur et PDG de GoCardless. « Instant Bank Pay résout ce problème en offrant aux marchands le meilleur des deux mondes : l’open banking fournit une confirmation instantanée de l'autorisation de paiement et, par conséquent, une visibilité immédiate de leurs paiements ponctuels, et le prélèvement bancaire continue à offrir les avantages de trésorerie, de coût et de rétention habituels. »

Avec l’ajout d’Instant Bank Pay, GoCardless étend son offre sur le marché du e-commerce et permet désormais d’encaisser des paiements ponctuels et des paiements « card-on-file ».

Hiroki ajoute : « En permettant aux entreprises d’encaisser tous les types de paiement via GoCardless, nous sommes en mesure de concurrencer la domination des cartes bancaires et aller au-delà de l’encaissement d’abonnements, de factures et de mensualités. Le lancement de cette fonctionnalité open banking signifie que nous pouvons désormais servir tous les marchands, qu’ils aient une relation permanente ou ponctuelle avec leurs clients. »

Bien qu’elle puisse être utilisée dans de nombreux scénarios, la fonctionnalité Instant Bank Pay répond à un problème particulièrement complexe pour les entreprises à revenus récurrents : d’après une étude de GoCardless, 85 % des commerçants avec ce business model ont besoin d’encaisser des paiements ponctuels. Par exemple, pour effectuer un premier paiement lors de la configuration d'un prélèvement bancaire, acheter des biens ou services supplémentaires ou recharger un compte en dehors du calendrier de paiement habituel d’un client.

Le prélèvement n’est pas adapté aux paiements ponctuels car il ne fournit pas de visibilité instantanée de l’autorisation de paiement. Ceci force de nombreux commerçants à se tourner vers les paiements par carte bancaire, souvent avec des frais élevés, ou vers les virements bancaires manuels et chronophages. Instant Bank Pay est un moyen simple et rapide pour les clients d’effectuer un paiement ponctuel de banque à banque. La confirmation instantanée fournit une meilleure visibilité des paiements, élimine les frais élevés des cartes bancaires, et réduit les paiements en retard grâce à un parcours de paiement fluide.

Cuckoo, le fournisseur d’accès haut débit, a utilisé Instant Bank Pay dans le cadre du programme d’accès anticipé pour encaisser les premiers paiements et des paiements ponctuels pour ses clients nouveaux et existants. Au cours de ce pilote, les deux tiers (66 %) des clients ayant subi un échec de paiement ont pu bénéficier d’Instant Bank Pay. De ce nombre, 86 % ont pu effectuer un paiement dans les 48 heures, ce qui a minimisé les perturbations de leur service. De plus, avant Instant Bank Pay, le processus de relance et d’encaissement des paiements échoués pouvait prendre jusqu’à 21 jours. Grâce à cette fonctionnalité, Cuckoo a pu réduire ce délai à 7 jours.

Alexander Fitzgerald, fondateur et PDG de Cuckoo, déclare : « Nous nous attaquons à l’industrie du haut débit qui va mal avec des tarifs simples, des contrats équitables et un service exceptionnel. Le processus de paiement joue un rôle essentiel dans notre mission. Travailler avec GoCardless signifie que nos clients peuvent bénéficier d'une expérience de paiement fluide lorsqu’ils s’inscrivent chez nous et payent leur facture mensuelle.

« Nous sommes impatients de continuer à utiliser Instant Bank Pay pour les paiements ponctuels. Non seulement cela permet à nos clients de ne pas perdre leur accès à nos services mais cela nous permet également de réduire le temps passé à relancer les paiements en retard ainsi que le risque de créances impayées. »

Les marchands peuvent intégrer l'option Instant Bank Pay directement dans leur flux de paiement ou simplement envoyer une demande de paiement avec un lien pour payer. Semblable à un paiement par portefeuille digital, les payeurs sont connectés de manière transparente à leur banque et peuvent autoriser un paiement directement depuis leur compte bancaire en quelques clics.

