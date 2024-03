GoCardless signe un accord pour l'acquisition de Nuapay

LONDRES et SYDNEY, AUSTRALIE, 15 MARS 2024 - La société de paiement bancaire GoCardless a signé un accord pour acquérir Sentenial Ltd. qui opère sous la marque Nuapay, auprès d'EML Payments Limited (ASX : EML), sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires.

Cette acquisition permettra à GoCardless d'élargir considérablement son offre de canaux indirects, en consolidant sa position de prestataire de paiement clé pour les segments de clientèle existants et nouveaux, y compris les éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors - ISV) et les prestataires de services de paiement (PSP).

De plus, en incorporant l'offre de Nuapay dans sa plateforme de paiement bancaire, GoCardless accélérera le déploiement de nouvelles capacités de décaissement pour ses clients et prospects. Cela permettra à GoCardless d’exploiter de nouvelles verticales et de nouveaux cas d’usage dans des domaines tels que la paie, les services financiers, les services publics, l'assurance, le gaming et le gambling.

Les entreprises et partenaires bénéficieront d'un prestataire de services complet qui se concentre sans relâche sur les paiements bancaires, permettant les décaissements et encaissements des paiements à la fois par prélèvement bancaire, paiements en temps réel et par l’open banking, et proposant des fonctionnalités améliorées permettant d'accroître le taux de réussite des paiements et de réduire la fraude.

Hiroki Takeuchi, cofondateur et PDG de GoCardless, a déclaré : "Nuapay est un prestataire de paiements de compte à compte établi et un spécialiste de l'open banking avec une clientèle de premier ordre. Son activité est parfaitement alignée sur notre stratégie de croissance, et nous permettra d’accélérer notre ambition de devenir le réseau de paiement bancaire mondial".

Brian Hanrahan, cofondateur et PDG de Nuapay, a déclaré : "La façon dont le monde paie et se fait payer est en train de se transformer. Les paiements de compte à compte et l'open banking jouent un rôle central dans ce changement. S'appuyant sur cette vision commune, cette acquisition donnera naissance à une organisation dotée d'une grande expertise en matière de paiements nationaux et internationaux et de services open banking, ainsi que de l'envergure nécessaire pour exploiter ces opportunités au profit de nos clients et partenaires".

Cette annonce est la dernière étape en date pour GoCardless qui accélère sur le chemin de la rentabilité. Au cours des 12 derniers mois, GoCardless a annoncé le lancement de GoCardless Embed, son produit en marque blanche pour les PSP afin d'acquérir des clients à grande échelle ; ainsi que de nouvelles signatures de clients et partenaires, renouvellements et extensions de collaborations, parmi lesquels JustGiving et Xero.

À propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

À propos d'EML Payments et de Nuapay

EML Payments est une entreprise internationale de paiement qui opère en Australie, au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Nos clients sont diversifiés et englobent de grandes banques en Europe, des gouvernements, des marques de retail et des sociétés de services financiers. Pour plus d'informations : EMLPayments.com

Nuapay est l'activité Open Banking d'EML Payments, leader sur le marché. Les produits de prélèvement bancaire, de virement et de paiement instantané sont également disponibles via une plateforme unique de qualité bancaire, facilement accessible via des API de premier plan. Les entreprises et leurs clients bénéficient de l'immédiateté de l'Open Banking et des paiements de compte à compte et peuvent économiser du temps, de l'argent et des ressources à chaque étape. C'est le paiement tel qu'il devrait être.