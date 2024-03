GoCardless firma un acuerdo para adquirir Nuapay

LONDRES y SYDNEY, AUSTRALIA, 15 DE MARZO DE 2024 - GoCardless, la empresa de pagos bancarios, ha firmado un acuerdo para adquirir Sentenial Ltd, que opera globalmente bajo la marca Nuapay, de EML Payments Limited (ASX: EML) sujeto a aprobaciones regulatorias.

La adquisición escalará significativamente la propuesta del canal indirecto de GoCardless, consolidando su posición como un proveedor de pagos clave para segmentos de clientes existentes y nuevos, incluidos los Proveedores de Software Independientes (ISVs por sus siglas en inglés) y los Proveedores de Servicios de Pago (PSPs).

Además, al incorporar la oferta de Nuapay en su plataforma de pagos bancarios, GoCardless acelerará el despliegue de nuevas capacidades de desembolso para sus clientes y clientes potenciales. Esto permitirá a GoCardless abrir nuevos sectores verticales y casos de uso en áreas como nóminas, servicios financieros, servicios públicos, seguros, juegos y apuestas.

Las empresas y los socios se beneficiarán de un proveedor de servicios completo con un enfoque implacable en los pagos bancarios, permitiendo desembolsos y cobros de pagos a través de domiciliaciones bancarias, pagos en tiempo real y banca abierta, junto con funciones mejoradas para mejorar el éxito de los pagos y reducir el fraude.

Hiroki Takeuchi, cofundador y CEO de GoCardless, dijo: "Nuapay es un proveedor de pagos de cuenta a cuenta y especialista en banca abierta establecido con una base de clientes de primer nivel. Su negocio está perfectamente alineado con nuestra estrategia de crecimiento y acelerará nuestra visión de convertirnos en la red mundial de pagos bancarios".

Brian Hanrahan, cofundador y CEO de Nuapay, dijo: "La forma en que el mundo paga y cobra se está transformando, y los pagos entre cuentas y la banca abierta desempeñan un papel fundamental en ese cambio. Sobre la base de esa visión compartida, esta adquisición dará lugar a una organización combinada con gran experiencia en pagos nacionales e internacionales y banca abierta, además de la escala necesaria para aprovechar estas oportunidades para nuestros clientes y socios".

El anuncio es el último acontecimiento importante para GoCardless a medida que acelera su camino hacia la rentabilidad. En los últimos 12 meses ha anunciado el lanzamiento de GoCardless Embed, su producto de marca blanca para que los proveedores de servicios de pago adquieran clientes a gran escala; además de nuevas y renovadas asociaciones con clientes y socios, como JustGiving y Xero.

Notas a los editores

Para más información, contacte con nosotros en

press@gocardless.com

Acerca de GoCardless

GoCardless es una empresa global de pagos bancarios. Ayudamos a más de 85.000 empresas, desde startups hasta grandes empresas, a cobrar tanto pagos recurrentes como puntuales, sin tener que perseguirlos, sin estrés ni costosas tasas. Cada año, GoCardless procesa más de 35.000 millones de dólares en pagos en más de 30 países. Nuestra adquisición de Nordigen significa que también estamos ayudando a las empresas a tomar decisiones más rápidas e informadas mediante un fácil acceso a los datos de las cuentas bancarias. Nuestra sede central se encuentra en el Reino Unido y contamos con oficinas en Australia, Francia, Letonia y Estados Unidos. Para más información, visite www.gocardless.com/es-es/ y síganos en Twitter @GoCardless.

Acerca de EML Payments y Nuapay

EML Payments es una empresa global de pagos que opera en Australia, Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Nuestros clientes son diversos e incluyen los principales bancos de Europa, administraciones públicas, marcas minoristas y empresas de servicios financieros. Para más información visite: EMLPayments.com.

Nuapay es el negocio de banca abierta de EML Payments líder del mercado. Los productos de Adeudo Directo, transferencias bancarias y pagos instantáneos también están disponibles a través de una única plataforma "de calidad bancaria", a la que se puede acceder fácilmente a través de las API líderes del sector.

Las empresas y sus clientes se benefician de la instantaneidad de la banca abierta y de los pagos de cuenta a cuenta, y pueden ahorrar tiempo, dinero y recursos en todo momento. Así deben ser los pagos.

Para más información sobre Nuapay, visite el sitio web aquí

© 2024 GoCardless Ltd. Todos los derechos reservados. GoCardless es una marca registrada de GoCardless Ltd en varios países. Las marcas comerciales de terceros mencionadas anteriormente son propiedad de sus respectivas empresas. A menos que se identifique explícitamente como tal, nada en este comunicado de prensa debe interpretarse en sentido contrario, o como una aprobación, respaldo o patrocinio por parte de terceros de GoCardless Ltd. o de cualquier aspecto de este comunicado de prensa.