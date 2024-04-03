Ecommpay lance le prélèvement bancaire avec GoCardless Embed

Londres / Paris 3 avril, 2024 -- Ecommpay, le principal prestataire international de services de paiement et acquéreur direct de cartes bancaires au Royaume-Uni et en Europe, a lancé les paiements par prélèvement bancaire à travers les systèmes BACS et SEPA grâce à la société de paiement bancaire GoCardless.

En utilisant GoCardless Embed - la solution en marque blanche de la fintech britannique qui permet aux prestataires de services de paiement (PSP) d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless directement dans leur plateforme grâce à une API simple et unique - Ecommpay est désormais en mesure d'offrir, promptement, un nouveau moyen de paiement permettant à ses clients commerçants de se déployer dans l'économie de l'abonnement avec un moyen rapide, sûr et rentable d'être payé.

Cette évolution stratégique permet à Ecommpay d'augmenter sa couverture des marchés britannique et européen d'environ 44 % sans cannibaliser les moyens de paiement existants.

Le prélèvement bancaire connaît un regain de popularité et de demande de la part des consommateurs. Preuve en est, c'est aujourd'hui l'un des moyens de paiement les plus populaires et les plus fiables au Royaume-Uni,

80 % des Britanniques en ayant au moins un pour payer leurs dépenses courantes. Selon une étude menée par Ecommpay à la fin de l'année 2023, 54 % des consommateurs britanniques ont utilisé des abonnements pendant la pandémie, 42 % continuant de le faire et 14 % ayant même augmenté leur utilisation. Les Britanniques ont en moyenne 1,6 abonnements actifs, 32 % d'entre eux recourant régulièrement à un abonnement et 30 % à deux.

Outre l'évolution des préférences des consommateurs en matière de paiement, les entreprises sont par ailleurs confrontées à des défis tels que la prévention contre la fraude et la réduction du taux d’abandon du panier lors du processus de paiement.

Conscient de ces barrières existantes et soucieux de répondre à l’évolution des tendances de paiement des consommateurs finaux, Ecommpay a fait le choix proactif de GoCardless pour l'aider à introduire les paiements par prélèvement bancaire.

Deepak Colluru, directeur de la gestion des produits pour GoCardless Embed, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'aider Ecommpay à lancer son offre de prélèvement bancaire, permettant à ses clients de profiter d'un moyen de paiement transparent, sécurisé et grandement privilégié. La rapidité de mise sur le marché d'Ecommpay témoigne de la nature 'plug-and-play' de GoCardless Embed, qui permet aux PSP d'accéder à un réseau de paiement bancaire mondial en quelques semaines. Nous sommes impatients d'aider des millions d'entreprises à se rendre compte des avantages des paiements bancaires, allant de la réduction des coûts, de la fraude et des tâches administratives manuelles en passant par l'augmentation du flux de trésorerie et de la conversion ».

Arthur Ribakovs, directeur des partenariats financiers chez Ecommpay, a déclaré : « L'ajout des capacités de prélèvement bancaire élargit encore plus le portefeuille déjà étendu d'Ecommpay, - qui englobe par ailleurs Open Banking : Advanced, plus de 100 moyens de paiement locaux et l'acquisition de cartes au niveau mondial via une intégration unique. Avec un écosystème propriétaire complet qui garantit un temps de disponibilité de 99,999% et un support commercial et informatique 24/24, Ecommpay ne renforce pas seulement sa présence au Royaume-Uni et en Europe, mais continue d'améliorer son offre pour les fintech et e-commerçants ».

GoCardless Embed est une intégration livrée en marque blanche qui permet aux PSP d'accéder :

aux systèmes de paiement bancaire au Royaume-Uni, dans la zone euro et aux États-Unis, et à d'autres encore dans un avenir proche ;

à des capacités de traitement de bout en bout pour les paiements bancaires, y compris le rapprochement bancaire, la gestion des mandats, le reporting et les remboursements

à des fonctionnalités alimentées par l'open banking, et notamment les paiements ponctuels et récurrents instantanés au Royaume-Uni, la vérification des comptes et la prévention contre la fraude sur les trois marchés.

C'est un moyen rapide et facile pour les PSP d'augmenter leur chiffre d’affaires en élargissant leur gamme de moyens de paiement tout en gardant leurs commerçants sur leur plateforme grâce à une API simple et unique et en conservant un contrôle total sur l'expérience client.

GoCardless Embed fait partie de la stratégie de distribution indirecte de GoCardless et est commercialisée par plus de 350 partenaires et PSP.

GoCardless Embed permet aux prestataires d'exploiter le marché florissant des paiements de compte à compte, évalué à environ 225 000 milliards de dollars en volume de transactions dans le monde.

A propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

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A propos d'Ecommpay

Ecommpay est un prestataire de services de paiement international et un acquéreur direct de cartes bancaires, qui conçoit des solutions de paiement sur mesure pour les clients du e-commerce dans le monde entier. Notre passerelle de paiement facilite un processus de paiement omnicanal, combinant des capacités d'acquisition, plus de 100 méthodes de paiement, des paiements de masse et l'innovation technologique au sein d'une intégration unique et transparente. Notre siège social se trouve à Londres et nous disposons de six bureaux dans le monde, employant plus de 700 experts en paiement.