67 % des payeurs abandonneront leur panier si leur méthode de paiement favorite n’est pas disponible. Mais cette préférence varie en fonction du profil du client, de son besoin sur le moment et même de sa localisation géographique. Voilà pourquoi vous gagneriez à proposer plusieurs types de paiement.

Grâce aux paiements bancaires, vous êtes en mesure de couvrir une plus grande part des transactions de vos clients. Ces derniers bénéficient de frais réduits et de taux de réussite des paiements plus élevés par rapport aux cartes et aux portefeuilles numériques. L’ajout de paiements bancaires augmente le volume de transactions récurrentes de 30 %* tout en complétant votre offre de paiement.

*Recherche menée pour le compte de GoCardless par IDC, y compris des entretiens avec 10 marchands GoCardless en 2020.