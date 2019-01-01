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Passez à la vitesse supérieure en intégrant à vos produits des paiements bancaires ponctuels et récurrents rapides et sécurisés.
GoCardless Embed travaille dans les coulisses de votre plateforme pour vous permettre d’offrir une solution de prélèvement ultra-fiable intégrant les dernières innovations en matière d’open banking. Vous gardez entièrement la main sur vos relations clients.
GoCardless Embed travaille dans les coulisses de votre plateforme, vous gardez ainsi le contrôle de l’expérience client et continuez à gérer vos relations comme bon vous semble.
Nous proposons une suite de solutions de paiement bancaire entièrement conformes et réglementées, préconstruites et prêtes à être intégrées.
Les entreprises proposant plus de cinq modes de paiement augmentent leurs revenus en moyenne 21 % plus vite que celles qui en offrent trois ou moins. De plus, l’ajout du prélèvement bancaire permet d’élargir la couverture de marché jusqu’à 44 %.
Avec plus d’options de paiement disponibles dans votre plateforme, les marchands et leurs payeurs accèdent à tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. Profitez d’opportunités de vente supplémentaires grâce à notre offre de modules optionnels de payment intelligence.
67 % des payeurs abandonneront leur panier si leur méthode de paiement favorite n’est pas disponible. Mais cette préférence varie en fonction du profil du client, de son besoin sur le moment et même de sa localisation géographique. Voilà pourquoi vous gagneriez à proposer plusieurs types de paiement.
Grâce aux paiements bancaires, vous êtes en mesure de couvrir une plus grande part des transactions de vos clients. Ces derniers bénéficient de frais réduits et de taux de réussite des paiements plus élevés par rapport aux cartes et aux portefeuilles numériques. L’ajout de paiements bancaires augmente le volume de transactions récurrentes de 30 %* tout en complétant votre offre de paiement.
*Recherche menée pour le compte de GoCardless par IDC, y compris des entretiens avec 10 marchands GoCardless en 2020.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour savoir comment offrir à vos clients des paiements bancaires rapides et sécurisés.