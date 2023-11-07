Le partenariat permettra aux entreprises d'accéder aux paiements bancaires dans plus de 25 pays directement au sein de la plateforme Ecommpay

Londres et Paris, 8 Novembre 2023 - La société de paiement bancaire GoCardless et le prestataire de services de paiement international de premier plan et acquéreur de banques directes au Royaume-Uni et en Europe Ecommpay ont annoncé un partenariat qui permettra à ce dernier d'ajouter le prélèvement bancaire pour renforcer son offre de paiement.

Grâce à GoCardless Embed, une intégration en marque blanche, les commerçants d'Ecommpay seront bientôt en mesure de puiser dans les capacités de prélèvement bancaire de plus de 25 pays au sein d'une plateforme qu'ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. Cela les aidera à se développer sur leurs marchés existants tout en leur donnant la possibilité de s'étendre à de nouvelles verticales et à des cas d'utilisation où les paiements bancaires sont préférés.

Fort d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine des paiements en ligne, Ecommpay donne accès à plus de 100 méthodes de paiement alternatives et à des paiements de masse, ainsi qu'à une solution de paiement Open Banking sophistiquée par le biais d'une plateforme propriétaire unifiée. Ce partenariat permettra d'ajouter les paiements bancaires à la gamme complète de moyens de paiement d'Ecommpay.

Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle étude de GoCardless révèle que les prestataires de services de paiement (PSP) doivent continuer à innover pour rester compétitifs et fidéliser leurs clients. Un plus large choix en matière de paiement a été cité comme une priorité absolue : 31% des commerçants interrogés seraient prêts à payer davantage leur PSP pour une plus large gamme de méthodes de paiement. Plus d'un tiers des entreprises (35 %) souhaitent par ailleurs que leur PSP propose le prélèvement bancaire et plus d'un quart (27 %) qu'il offre l'Open Banking ou d'autres options de paiement bancaire.

Arthur Ribakovs, directeur des partenariats financiers chez Ecommpay, a déclaré : « Chez Ecommpay, nous nous efforçons toujours de repousser les limites de la fintech et de l'innovation en matière de paiements. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de permettre les paiements par carte, via l'Open Banking et maintenant par prélèvement bancaire via notre propre plateforme unifiée, ce qui nous permet de mieux répondre aux besoins et aux souhaits de nos commerçants.

Nous continuons également de conclure des partenariats solides afin d'offrir le meilleur service possible à nos commerçants, qu'il s'agisse de l'extension de notre offre Open Banking ou de notre partenariat avec GoCardless pour les capacités de prélèvement bancaire. Grâce à l'intégration unique d'Embed, nous pouvons améliorer notre suite de paiements leader sur le marché pour continuer de répondre aux attentes de nos clients, voire même de les dépasser, en matière de choix de paiement à l'échelle internationale ».

Deepak Colluru, directeur de la gestion de produits pour GoCardless Embed, a déclaré : « L'accès à une large gamme de méthodes de paiement est désormais une priorité absolue pour les entreprises et les PSP doivent donc suivre le mouvement. En ajoutant le prélèvement bancaire à sa plateforme et en diversifiant les choix de paiement, Ecommpay reste à la pointe du progrès.

Nous sommes fiers de soutenir Ecommpay par le biais de GoCardless Embed, en augmentant sa vitesse de mise sur le marché alors que l’entreprise élargit son offre. Et nous sommes encore plus enthousiastes à l'idée d’offrir les avantages des paiements bancaires à des milliers d'entreprises, en les aidant à gagner et conserver des clients, à économiser du temps et de l'argent, et à être payées à temps ».

Le nouveau produit de prélèvement bancaire d'Ecommpay, activé via l'intégration en marque blanche de GoCardless Embed, sera disponible au premier trimestre 2024.

Contacts presse GoCardless France

MORENO CONSEIL

Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

Sonia Lawson - 06 11 46 69 36 - sonia@morenoconseil.com

Les chiffres cités dans ce communiqué sont basés sur une enquête menée auprès de 1 250 commerçants au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. L'étude a été réalisée en ligne via Attest en juin et juillet 2023.

GoCardless Embed est une nouvelle solution, livrée en marque blanche, qui permet aux prestataires de services de paiement d'intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless directement dans leur plateforme grâce à une API simple et unique. L'intégration donne accès à :

Des schémas de paiement bancaire au Royaume-Uni, dans la zone euro et aux États-Unis, et à d'autres à venir dans un avenir proche.

Des capacités de traitement de bout en bout des paiements bancaires, y compris le rapprochement, la gestion des mandats, les rapports et les remboursements.

Des fonctionnalités alimentées par Open Banking, notamment des paiements ponctuels et récurrents instantanés au Royaume-Uni, ainsi que la vérification des comptes et la prévention des fraudes sur les trois marchés.

GoCardless Embed permet aux prestataires d'exploiter le marché florissant des paiements de compte à compte, évalué à environ 225 000 milliards de dollars en volume de transactions dans le monde*.

*L'analyse de GoCardless s'appuie sur le McKinsey Global Payments Map, le WorldPay Global Payments Report et des études sectorielles.

À propos GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

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À propos d'Ecommpay

Ecommpay est un prestataire de services de paiement international et un acquéreur direct de cartes bancaires, qui conçoit des solutions de paiement sur mesure pour les clients du e-commerce dans le monde entier. Notre passerelle de paiement facilite un processus de paiement omnicanal, combinant des capacités d'acquisition, plus de 100 méthodes de paiement, des paiements de masse et l'innovation technologique au sein d'une intégration unique et transparente. Notre siège social se trouve à Londres et nous disposons de six bureaux dans le monde, employant plus de 700 experts en paiement.